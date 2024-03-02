〈熱門股〉重電股輪番漲 大同睽違7個月 爆量衝破50元大關

重電族群輪流飆漲，大同 ( 2371-TW ) 接棒啟動補漲行情，在集團資源整合佈局綠能、碳權，同時大啖台電大單，本週股價爆量上攻突破 50 元大關，登 7 個多月來高點，外資更連二買，周漲 14.2%。

台電 2024 年估計總訂單規模破千億元，重電族將雨露均霑，大同為台灣電力電纜及通信線纜的供應商，並有變壓器、配電盤、GIS 設計製造能力的廠商，目前在手訂單百億元，今年營運看俏。