〈熱門股〉重電股輪番漲 大同睽違7個月 爆量衝破50元大關
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-02 11:49
重電族群輪流飆漲，大同 (2371-TW) 接棒啟動補漲行情，在集團資源整合佈局綠能、碳權，同時大啖台電大單，本週股價爆量上攻突破 50 元大關，登 7 個多月來高點，外資更連二買，周漲 14.2%。
台電 2024 年估計總訂單規模破千億元，重電族將雨露均霑，大同為台灣電力電纜及通信線纜的供應商，並有變壓器、配電盤、GIS 設計製造能力的廠商，目前在手訂單百億元，今年營運看俏。
為因應訂單需求，大同新增 161kV 以上的特高壓產線，預計今年第二季投入生產，預估產能將提升達 30%。
大同近年朝新能源、電力領域邁進，目前電力相關營收約 20%、新能源事業則約 4%，公司看好，除了電力、新能源營收明年加速成長，整體毛利率也可望提升，拚 2025 年發股利。
碳權布局方面，大同旗下福華 (8085-TW) 與莫比綠電簽署合作備忘錄，此合作將強化碳權業務，包含針對碳資產開發、建立全球碳資產交易平台，以及發行碳權作為綠色金融商品抵押品。
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