〈世芯股臨會〉設計中心「多點開花」 正評估前往越南設點

股王世芯 - KY(3661-TW) 今 (20) 日召開股臨會，總經理沈翔霖表示，現有設計中心主要分布在台灣、日本與中國，近期也規劃進軍東南亞、實施「多點開花」，除了已設立的馬來西亞，也開始評估越南，藉此擴大非中國區布局，目標明年中國、非中國區的員工比重各半。

沈翔霖補充，目前東南亞布局以馬來西亞為主，現階段員工約 20 名，除了從台灣、中國與日本派遣資深員工前往，也會在當地招募人才，以此方式擴充設計能量，也有考慮前往越南設立新設計中心，單一據點員工人數會控制百名以下。

沈翔霖也看好，由於公司專注在先進製程領域，員工可在一畢業後就參與 5 奈米、3 奈米等設計案件，對畢業生具備一定吸引力。

至於美國據點短期會以辦公室為主，主要因客戶大多來自美國，必須有部分 FAE 在當地協助客戶，並在當地維持銷售業務。

沈翔霖看好，在近期積極布局下，明年中國區、非中國區的員工比重就會各半，可進一步分散風險，也可因應 2025、2026 年需求。

世芯 - KY 今日股臨會也通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，沈翔霖坦言，現階段因利率維持高檔，借款壓力較大，且訂單也不斷進來，此次募集的資金預計過年左右就會到位，可減低資金壓力與降低借款成本。

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