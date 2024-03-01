英特爾重新啟用Altera成為獨立公司 內建AI FPGA搶550億美元商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-01 14:15

英特爾 (INTC-US) 執行長 Sandra Rivera 和營運長 Shannon Poulin 在 FPGA Vision Webcast 今 (1) 日宣布正式成立全新的獨立 FPGA(可程式化邏輯元件)公司 Altera，並宣布 Altera 的最新策略，包括增加產品類型，如唯一內建 AI 的 FPGA，滿足 AI 帶來的新應用，以確保在價值超過 550 億美元的市場機會中維持領先地位。

今年年初，英特爾可程式化晶片部門開始作為獨立業務營運後，今日再宣布其正式名稱為 Altera，成立獨立的 FPGA 公司，並在未來兩到三年內為 Altera 發行股票。

英特爾 2015 年將以每股 54 美元、總價約 167 億美元併購可程式化邏輯元件製造商 Altera，成為英特爾史上最大的收購案，並在去年 10 月時宣布將事業部 FPGA/PSG Altera 分割。

Altera 執行長 Sandra Rivera 表示，隨著客戶面對日益複雜的技術挑戰，努力在競爭對手間脫穎而出，並加速實現價值，公司看見重振 FPGA 市場的機會，以客戶為導向的方法領先業界，在通訊、雲端、資料中心、嵌入式裝置、工業、車用和軍用航空等廣泛應用中，提供可程式化解決方案和易於使用的 AI。

Altera 將提供更多樣化的產品類型與發展藍圖，滿足 FPGA 在雲端、網路和邊緣應用等目標市場的成長，同時強化頂尖的 Quartus Prime 軟體和易於整合的 AI 功能，以充分掌握此一快速成長的應用領域。

AI 興起為各產業帶來新的複雜性和機會，Altera 透過可基於標準框架 (如 TensorFlow、Pytorch) 生成最佳化 IP 的 FPGA AI Suite、OpenVINO 以把握這些機會。

Altera 的 FPGA(現場可程式化閘陣列) 提供靈活的解決方案，有效應對不斷變化的市場需求，例如無縫整合關鍵的 AI 推論功能，以及更有效截取 PCI Express、CXL、乙太網路和 6G 無線等各種不斷發展的協定。

Altera 旗下共有四大產品，Agilex 9/7/5/3，其中，業界最快的數據轉換器 Agilex 9，適合用於高頻寬混合訊號 FPGA 的雷達和軍事航太應用，目前已進入量產。

Agilex 7 F 系列和 I 系列裝置則相較於業界其他的 FPGA 產品，此系列產品的每瓦交織網路效能（Fabric Performance per Watt），提高 2 倍，是專為資料中心、網路和國防等高頻寬運算應用所打造。