〈碳權交易〉證交所首次購入1萬公噸碳權 持續邁向碳中和目標
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-01 12:14
證交所公布，成功購得臺灣碳權交易所架上 1 萬公噸二氧化碳當量的國際碳權，也是首次購買碳權，做為踏出實現碳中和目標之重要里程碑，希望成為證券周邊單位的表率。
碳交所國際碳權交易平台去年 12 月 22 日正式啟動，此次交易為證交所首度購入碳權。證交所表示，在選擇碳交所現行架上碳權專案時，全面考量了專案類型、案場所在區域之多樣性與風險分散性等多個面向，並注重各專案所涵蓋之永續發展目 (SDGs)。
據悉，此次證交所購入的碳權，皆由國際碳權核發機構 Gold Standard 所核發，碳權專案類型包括：沼氣發電、潔淨水源和太陽能發電。而專案案場包括亞洲、非洲和南美洲等 6 個國家，碳權年份在 2020 至 2022 年之間。
另外，先前碳交所總經理田建中指出，第 2 批國際碳權會努力在 3 月底上架。且因蘋果推動「碳移除 (carbonremoval)」，相關供應鏈廠商需要自然碳匯，因此第 2 批國際碳權擬納入自然碳匯，使得碳權商品更加多元。國內碳權交易方面，碳交所董事長林修銘則說，待環境部相關法規完備後，將在今年上路。
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