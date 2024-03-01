國泰世華CUBE卡「日本賞」快閃權益 赴日消費回饋3.5%無上限

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 12:59

各家銀行信用卡積極搶攻日本旅遊商機，國泰世華銀行旗下神卡 CUBE 卡於即日起至 4 月 30 日推出首檔快閃權益「日本賞」，回饋通路橫跨海內外，不僅日本實體消費筆筆享 3.5% 小樹點回饋無上限，喜愛日系商品的民眾，於國內指定日系名店購物，最高也享 10% 小樹點回饋無上限，滿足哈日族的消費需求。

根據交通部觀光局統計，2023 年台灣出國人次突破 1179 萬，其中有 422 萬人次前往日本，佔整體人次的 35.7%，榮登國人出國旅遊最愛去國家。不僅如此，日本觀光廳公布 2023 年日本累積的觀光收入，台灣旅客消費金額高達 7786 億日圓 (約新台幣 1634 億元)，居各國之冠，顯見台灣人赴日驚人消費力。

國泰世華表示，國人於日本的消費金額逐月提升，觀察卡友於 2023 年第四季的日本消費，已占整體海外消費 2 成，並較 2022 年同期成長超過 2 倍，持續推升整體旅遊消費成長。順應這波趨勢，國泰世華公告 CUBE 卡全新快閃權益「日本賞」內容，即將赴日旅遊的民眾，在日本實體消費刷 CUBE 卡，只要透過 CUBE App 切換「日本賞」權益方案，即享筆筆 3.5% 小樹點回饋無上限；而有計劃未來去日本旅遊的民眾，透過指定旅行社或旅遊平台安排行程，切換「日本賞」權益方案，也可享最高 4.5% 小樹點回饋。

若活動期間無法赴日，但喜愛日系商品的卡友，「日本賞」也有提供國內指定日系名店限時回饋，包含國人喜愛的藏壽司、壽司郎等指定日系餐廳享 10% 小樹點回饋，以及唐吉訶德、大倉久和大飯店等指定日系百貨家居及飯店，最高也有 5% 小樹點回饋，讓消費者在台也能享受日本風情及高額回饋。

國泰世華 CUBE 卡在既有五大權益 (集精選、樂饗購、玩數位、趣旅行、慶生月) 之外，推出「日本賞」快閃權益，持續以「1+N」新權益型態，觀察消費者需求。快閃權益「日本賞」為期二個月，正準備去日本、想去日本以及喜歡日系商品的消費者，一定要把握難得機會，刷愈多回饋愈多。