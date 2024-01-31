國泰世華銀推「1234」營運策略 2024年挑戰獲利再創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 19:35

國泰世華銀行 2023 年稅後純益 289 億元，年增 13%，獲利再創歷史新高，今 (31) 日召開「經營管理研討會」，由國泰世華銀行董事長郭明鑑率領高階主管，以及來自海內外各地超過 300 位各單位主管齊聚一堂，展現積極應對挑戰的決心，同時宣布，將持續打造以客戶為中心的 One Bank，以「1234」的策略迎接嶄新的三年，強化營運績效。

國泰世華銀行指出，過去三年黑天鵝事件頻傳，當全球經濟陷入難以預測的風險時，國泰世華堅持以 One Team 精神打造 One bank 的服務思維，以「輕」迎戰的策略成功推動數位轉型，幫助獲利屢創新高。

郭明鑑表示，現在的所有成績都是累積而來，感謝全體同仁的努力，未來轉型的列車將會持續往前開，希望同仁不僅要優化業務，也要勇於溝通、交流想法，一起向前邁進。

展望未來，國泰世華將以「1234」策略迎戰，由打造 One Bank 願景出發 (1)，以「數位」和「智能」做為 2 大驅動力，藉由深厚的科技與創新實力，推動 3 項業務主軸的營運效能，包括「新零售」、「新法金」、「新市場」，結合多年轉型經驗，充分運用跨售、跨國、跨領域等能力，開拓不同業務市場。

同時，持續深耕 4 項基礎工程，包括強化「IT 資安」量能、豐富「跨域人才」、健全「風管與法遵」制度，以及落實「 ESG」永續理念，期待能建立更強健的經營體質、迎接未來的挑戰與機會，達到 One Bank 的願景，助獲利再創新高。

國泰世華認為，員工是維持銀行競爭力的重要基石，因此不僅打造具有競爭力的薪酬制度與職域環境、更積極創造開放的環境，邀請員工了解和參與全行的經營策略，確保全員上下一心向前邁進。