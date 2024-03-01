慶祝發卡200萬張！富邦J卡加碼旅遊回饋 最高上看10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-01 10:50

國人疫後報復性旅遊，其中又以日韓最受歡迎，主打旅遊優惠的富邦 J 卡也在春節旅遊潮帶動下，2 月正式達成發卡 200 萬張的里程碑。為感謝卡友支持，富邦 J 卡推出多重旅遊回饋，3 月起，在指定航空公司及旅行社消費最高可享 6% 回饋，到日韓當地指定藥妝店、遊樂園、便利商店購物或儲值日本交通卡，最高可享 10% 回饋。

台北富邦銀行表示，富邦 J 卡提供豐富多元的日韓旅遊有感回饋，上市以來就備受出國客群喜愛，今年 1 月日本地區簽帳金額較去年同期成長近 4 成，消費人數成長達 5 成；韓國地區消費人數及金額則呈倍數大幅成長。截至 2 月發卡量更突破 200 萬張，顯見日韓旅遊熱度持續不減，而 J 卡更是成為國人日韓旅行首選信用卡。

展望 2024 年，富邦 J 卡將持續深耕日韓市場，提供豐富實用的旅行回饋，包括日韓消費享 3% 無上限回饋及當地刷卡 3% 限量加碼回饋，到日韓當地精選通路如遊樂園、便利商店、藥妝店消費或使用日本交通卡儲值，還可再享 4% 限量加碼回饋，合計最高可獲得 10% 回饋，為卡友提供愉快的旅遊體驗。

富邦 J 卡為慶祝發卡破 200 萬張，特別推出多重加碼活動，自 3/1 起至 6/30 到中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航，或到易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊、東南旅行社、山富旅遊消費，最高可享 6% 限量加碼回饋；即日起至 6/30 前，在 Klook 購買日韓全商品享最高 85 折優惠；3/4 至 3/11 到易遊網刷卡消費滿 3000 元，享加碼 100 元超商電子禮券還可再領限量滿額折扣碼。而 4/1 起卡友可憑 J 卡至韓國首爾及濟州島指定地點兌換專屬伴手禮，近期有規劃日韓旅遊的卡友們千萬別錯過了。

在國內消費部分，富邦 J 卡也持續與多元通路合作提供各式回饋，例如 3 月底前綁定 LINE Pay 到指定活動店家消費，可享天天 LINE Pay 好賺點最高 6% 回饋；在 GU 等精選通路購物，可享最高 10% 回饋等，結合 LINE Pay 生態圈不時提供小確幸，既優化了用卡體驗，也讓日常消費更有樂趣。