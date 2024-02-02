國泰世華這張神卡「趣旅行」權益擴大 全享3%回饋無上限

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 10:06

自疫情解封後，2023 年出國人次已突破千萬大關，海外旅遊熱潮持續成長，民眾也愈加重視旅遊體驗。國泰世華銀行 CUBE 卡堪稱旅遊神卡，擁有逾 600 萬卡友，2024 年擴大 CUBE 卡「趣旅行」權益，不論國內外飯店住宿、旅行社行程、搭高鐵、叫車及海外實體消費等，均給予 3% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限，全程只要持 CUBE 卡，就能「一卡刷到底」。

根據聯合信用卡處理中心統計，2023 年在國人報復性旅遊及購物推升下，全年刷卡金額突破 4 兆元大關，創史上新高紀錄，超越疫情前水準，除了農曆春節即將到來，接下來還有 4 月清明連續假期，預計旅遊熱度將持續延燒。

國泰世華銀行指出，CUBE 卡累計流通卡數約 600 餘萬張，為國內最大卡量的銀行卡，刷卡占比已超過全行刷卡量 5 成，今年 CUBE 卡持續聚焦「一卡抵多卡」策略，並以「陪卡友走遍世界，為生活重新開機」為目標，朝「1+N」權益模式，依據市場動態及客戶需求，調整權益方案內容，並擴增新權益方案，滿足卡友全方位購物體驗。