【估值基礎】如何挑選被低估的好股票？股利折現法估合理價格

鉅亨研報 2024-03-01 14:10

在股票投資市場上，股價的變化是投資人最關心的一環，股價的漲跌牽動著所有持股人的情緒，但反過來看，股價是否真實反應出企業本身的價值?

這裡可以給一個很肯定的答案，絕對有差異，股價通常受到外部與內部因子的干擾，如政治因素，全球經濟景氣好壞，公司治理問題等影響，因此得知該股票的合理價格，對投資人在判斷股價目前處於何種位階，有絕對幫助，當股價遠低於或高於股票的合理價時，以統計學的角度來看未來股價回歸至合理價的機率極大。

至於股票合理價應如何計算? 國內外有許多學者提出許多股票合理價的估算方式，今天介紹 1 種方式跟投資人做分享，這種方式經過量化分析評估過，運用在台股投資部分，有相當的可信賴度。

今天介紹的是「現金流量折現模式」的股利折現法，股利折現法利用股利和報酬率這兩項做計算，在投資人皆為長期投資，且公司獲利穩定且配發股利正常的前提之下，股票的價值就是用之前發放的股利，來預期未來公司的獲利。

其計算公式如下：合理價格 = 股利 / 預期報酬率

預期報酬率通常採用 5%-10%，當然大家在做計算的時候，也可以自行調整，在計算出合理價格之後，設定的基本條件就是收盤價一定要小於合理價。除此之外，還需要注意如果企業的股利成長來自於去年業外營收或是偶發性的營收爆發，那極有可能在一年之後股利發放又回到低迷的狀態，因此為了避免這種情形，我們利用營收成長率來來選出企業營收持續成長的股票。

總結一下條件邏輯：

1. 選出收盤價低於合理價，顯示股票價值低估

2. 年營收成長率超過 10%，代表企業仍在成長