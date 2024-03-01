日銀總裁：通膨目標尚未在望 仍須評估薪資數據

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-01 10:37

日本銀行 (央行) 總裁植田和男周四 (29 日) 表示，現在就下結論認為央行即將實現 2% 的可持續通膨目標還太早，必須評估更多有關薪資前景的數據，此番言論淡化了市場對日銀最快 3 月升息的臆測。

當被問到日銀是否即將實現通膨目標時，植田在二十國集團 (G20) 財長和央行總裁會議後的記者會上說：「我認為我們還沒有達到這一項目標。」

植田認為，正向薪資通膨周期是否會啟動並且進一步強化，還有待觀察，並稱本月稍晚由勞資雙方舉行的年度薪資談判，對於央行做出判斷來說非常重要。

由於日本通膨率已超過 2% 目標一年多，許多市場人士預估日銀將在 4 月結束負利率政策。

植田的這番言論和日銀董事會成員高田創 (Hajime Takata) 周四稍早的發言形成強烈對比，後者認為達成 2% 通膨目標已近在眼前。

植田認為，雖然實質薪資可能不會立即轉正，但今年的年度薪資談判有望取得豐厚成果，從而繼續提振消費，企業資本支出也可能增加。