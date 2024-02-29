國產去年本業獲利增2成 EPS 3元 每股擬配息2.1元創新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-29 20:28
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (29) 日公告去年財報，稅後純益 35.31 億元，年減 14.5%，每股純益 3 元；公司董事會決議，每股擬配息 2.1 元，配發率 7 成，若以今日收盤價 33 元計算，現金殖利率約 6.4%。
國產去年營收 210.41 億元，雖然年減 1.1%，但在擇優出貨、高端混凝土帶動下，毛利率 23.7%、年增 3.5 個百分點；營業利益 49.86 億元，年增 20.5%、營益率 19.2%，年增 3.4 個百分點。
國產去年第四季營收 56.88 億元，季增 10.8%、年減 1.4%；毛利率 24.9%，季增 1.3 個百分點、年增 4.1 個百分點；營益率 20.1%，季增 0.9 個百分點、年增 3.5 個百分點，稅後純益 11.82 億元，季增 58.4%、年增 75%，每股純益約 1 元。
國產指出，AI 浪潮下，科技擴建廠的趨勢綿延不斷，且繼大南方半導體 S 廊道計畫之後，政府又通過「桃竹苗大矽谷計畫」，預計未來四年投入 6 兆元，奠定台灣半導體等先進科技產業的領導基石，也確認未來科技擴建廠將成為產業常態。
另一方面，總統大選之後，各區域房建市場恢復穩健發展，政府今年公共建設總支出維持歷史高檔規模，以及推動危老都更獎勵方案、前瞻建設工程等，都會使得營建市場、混凝土需求持續攀高。
國產表示，目前在手的高端混凝土庫存訂單不斷累積中，預期今年在本業持續穩健成長、加上售出台南土地等業外挹注，營收獲利動能樂觀。
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