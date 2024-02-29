國產去年本業獲利增2成 EPS 3元 每股擬配息2.1元創新高

國產去年營收 210.41 億元，雖然年減 1.1%，但在擇優出貨、高端混凝土帶動下，毛利率 23.7%、年增 3.5 個百分點；營業利益 49.86 億元，年增 20.5%、營益率 19.2%，年增 3.4 個百分點。

國產指出，AI 浪潮下，科技擴建廠的趨勢綿延不斷，且繼大南方半導體 S 廊道計畫之後，政府又通過「桃竹苗大矽谷計畫」，預計未來四年投入 6 兆元，奠定台灣半導體等先進科技產業的領導基石，也確認未來科技擴建廠將成為產業常態。