國產出貨暢旺 1月營收20.86億元改寫單月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-15 13:53

混凝土大廠國產 (22504-TW) 受惠台積電 (2330-TW) 等科技大廠建廠擴產，加上選後民間住宅市場供需逐漸恢復、農曆年前趕工旺季等加持下，今 (15) 日公告 1 月營收衝上 20.86 億元，月增 8.7%、年增 46.6%，創歷史新高。

國產表示，AI 浪潮讓全台科技大建設持續不斷，1 月的國內營收達到 17.97 億元，月增 10%、年增 45%，營運達成率超越 110%，1 月的混凝土平均日出貨量也達 2 萬多立方米高峰。

國產表示，半導體護國群山和衛星廠商，在嘉義、高雄等科學園區不斷建廠，營建業一開春即帶來強勁需求，且隨著北部都更大規模挺進、中南部科技業擴廠持續、加上公共工程與前瞻建設經費持續維持高檔，都讓整體景氣表現呈現向上發展的趨勢。

國產也展開全方位的因應佈局，除了持續深化「擇優出貨」策略、創新研發綠色產品外，也透過全台多點布局，以區域聯防的形式縮短交貨時間、延續競爭優勢。

據了解，國產近年除了增設台南仁德廠、台中太平廠外，同時也在高雄與台南交界的大湖廠、新北汐止、高雄仁武和鳳山擴增最新低碳與 AI 自動化生產設備。