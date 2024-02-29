五大美業銷售466億創新高 美甲美睫家數增最快 五年翻1.2倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-29 17:57

美髮美容美體及美甲美睫等「五美」的消費，漸為時下民眾日常生活開銷，尤其疫情後的報復性成長，更反映在銷售數字上。財政部統計，去年國內五種美業銷售額寫下 466 億元的歷史新高，美甲美睫業占比雖不及 1 成，家數在 5 年間增逾 1.2 倍，增速翻倍 。

財政部統計處表示，美髮及美容美體產業 112 年總計 3.5 萬家，銷售額 466 億元，然因產業趨於成熟及市場逐漸飽和，近年家數與銷售額雖多維持成長態勢，惟 5 年間增幅僅分別為 15.5% 及 23.0%；疫情期間，與人密切接觸之美容美體業受影響較劇，110 年銷售額年減 8.0%。家數及銷售額占比以美髮業最高，歷年皆逾 6 成、美容美體業占 2 至 3 成次之；美甲美睫業占比雖不及 1 成，惟家數及銷售額增速驚人，5 年間增逾 1.2 倍，112 年家數已達 3,523 家，銷售額 30 億元。

近年結婚人數減少，部分新娘秘書轉投入市場，美甲美睫服務受年輕女性喜愛，遍布各地。觀察全臺 22 縣市，5 年間家數翻倍增長者 16 個、銷售額翻倍增長者 18 個。惟仍以六都為主要分布地區，112 年六都家數合占整體 7 成 6、銷售額合占 8 成 2。其中臺北市因市場開發較早漸趨飽和，銷售額為全國之最，惟 5 年間增幅較低，不及 6 成；其餘五都仍屬高速成長階段，增幅逾 1 倍。