〈中保國產集團尾牙〉國產打造福州綠色礦山 強化原料優勢

國產 (2504-TW) 董事長徐蘭英表示，因應全球淨零趨勢，將持續強化碳淨爭力，公司除了產品研發外，也落實大溯源管理，旗下福州礦山在規模擴大的同時，也優化開採、運輸等環節，打造綠色礦山。

國產表示，目前是唯一在大陸擁有礦山的混凝土業者，也是集團安心建材履歷落實大溯源管理的製砂基地，而目前推動的「國產安心建材履歷」，至今已有超過 2,500 家建商與營造商的新建築案加入。

國產表示，福州礦山採用智慧中控系統科技化管理、引進 5G 儲能綠電站，並以電子雷管進行礦山爆破、全面啟用電動礦卡綠色運輸，大步邁向低碳永續，成為全國砂石行業機製砂骨料生產示範線。

國產福州礦山共分為三期規劃，從 2014 年開採至今，已經有 2,000 萬立方米儲量出讓，後期規劃還有 4,300 萬立方米儲量，可以再開採 12 年；目前是第二期開發，相較 2018 年，面積上擴增到 800 多畝，較原先的 300 畝多了 2.5 倍，砂石年產能也達到 400 萬立方米。

除了掌握優質礦源，國產建材實業近年也積極布局碳競爭力與綠色設計，繼率先混凝土產業，全集團獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得 CETES 新材料新工法驗證，並成立可執行國家級檢驗能力的 TAF 實驗室。

除了規劃碳管理進程，國產也透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳作為，及持續研發負碳技術，多管齊下達到減碳目標。