〈國巨法說〉去年純益年減2成EPS 41.8元 每股擬配息20元、配股2元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-29 18:32
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (29) 日召開法說，並公告去年第四季財報，稅後純益 47.57 億元，季減 1.9%、年增 14.3%，每股純益 11.38 元；去年全年稅後純益 174.69 億元，年減 23.2%，每股純益 41.8 元。
國巨董事會也決議，每股擬配息 20 元、配股 2 元，每股股利合計 22 元，創 4 年新高、歷史次高，若以今日收盤價 558 元計算，現金殖利率約 3.6%。
國巨去年第四季營收 273.61 億元，約持平前季，但年減 5.1%；毛利率 34.5%，季增 1.3 個百分點，年減 2 個百分點；營益率 18.5%，季減 1.2 個百分點、年減 2.1 個百分點，非營業項目收入 11.6 億元。
國巨去年營收 1076.09 億元，年減 11.1%；毛利率 33.5%，年減 4.5 個百分點；營益率 19%，年減 4.9 個百分點，非營業項目收入 39.27 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 14.71 億元及利息淨收入 15.86 億元。
產品營收比重來看，MLCC 21%、鉭電 17%、電阻 14%、磁性元件 28%、其他零組件 20%；若以產品應用來看，工控 33%、車用 24%、電腦 18%、通訊 14%、消費性 6%、國防及醫療 5%。
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