〈國巨法說〉去年純益年減2成EPS 41.8元 每股擬配息20元、配股2元

被動元件大廠國巨 ( 2327-TW ) 今 (29) 日召開法說，並公告去年第四季財報，稅後純益 47.57 億元，季減 1.9%、年增 14.3%，每股純益 11.38 元；去年全年稅後純益 174.69 億元，年減 23.2%，每股純益 41.8 元。

國巨去年營收 1076.09 億元，年減 11.1%；毛利率 33.5%，年減 4.5 個百分點；營益率 19%，年減 4.9 個百分點，非營業項目收入 39.27 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 14.71 億元及利息淨收入 15.86 億元。

產品營收比重來看，MLCC 21%、鉭電 17%、電阻 14%、磁性元件 28%、其他零組件 20%；若以產品應用來看，工控 33%、車用 24%、電腦 18%、通訊 14%、消費性 6%、國防及醫療 5%。