英特爾Core Ultra導入AI PC 明年Q1在台發表50款產品

英特爾 (INTC-US) 推出最新產品 Intel Core Ultra 與第五代 Xeon 處理器，其中 Core Ultra 已經導入 AI PC，英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧今 (15) 日表示，12 月時有 3 款產品上市，明年第一季會有 50 個產品陸續在台灣發表。

英特爾在美國時間 12 月 14 日舉行「AI Everywhere」發布會，發表最新兩大產品：Core Ultra 處理器與第五代 Xeon 處理器。英特爾今日也正式發布全系列產品線，現場展出多台基於兩大新產品線 PC 與系統、主機板，大秀與台灣企業合作的成果。

Intel Core Ultra 是 Intel 4 製程技術的首款處理器，更是首次搭載 AI 加速器，也就是 NPU 神經處理單元，可以提供更高效能的 AI 加速，比前一代產品高出 2.5 倍的能源效率。

英特爾指出，Intel Core Ultra 的問世將揭開 AI PC 序幕，在運算、圖形、功耗、電池壽命及 AI 體驗上表現皆出色。英特爾透露目前已與 100 多家獨立軟體供應商合作，將各種 AI 應用程式導入 PC 市場。活動現場也展示台灣企業基於 Intel Core Ultra 的 PC，包括宏碁 (2352-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 以及神基 (3005-TW) 等。

基於 Intel Core Ultra 的 PC 產品。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

英特爾預估，明年全球將有超過 230 款筆記型電腦和個人電腦將採用 Intel Core Ultra 處理器。汪佳慧提到，12 月時有 3 款產品上市，明年第一季會有 50 個產品在陸續台灣發布消息。

同時也看好 AI PC 展望，預期 2028 年 AI PC 將占整體個人電腦市場高達八成，不管在工作、學習以創作上都將有革命性運用。汪佳慧認為，AI 在 PC 的使用將大幅提升，英特爾在技術上也將持續著墨。

第五代 Xeon 處理器方面，英特爾表示，第五代 Xeon 處理器在效能與效率上皆顯著提升，在相同的熱設計功耗 (TDP) 下，效能平均可以提高 21%，每瓦效能則可提升 36%。英特爾進一步指出，如果從舊一代系統升級到新一代 Xeon 處理器的客戶，TCO 更可降低達 77%。

英特爾指出，Xeon 在市場中是唯一內建 AI 加速功能的主流資料中心處理器。第五代 Xeon 處理器在 200 億參數的模型上，提供高達 42% 的推論及微調效能提升。英特爾進一步說明，由於 Xeon 內建 AI 加速器，因此應用在各場域中，皆能更有效率部署複雜的網絡及邊緣運算。

現場展出的超過 25 台基於第五代 Xeon 處理器的系統及主機板，不乏有許多台廠產品，包括營邦 (3693-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2882-TW) 旗下雲達、緯創 (3231-TW) 以及緯穎 (6669-TW) 等。

基於第五代 Xeon 處理器的系統及主機板產品。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

汪佳慧表示，隨著新產品的推出，使得英特爾 AI 產品組合更加強大，同時更獲得供應鏈夥伴的支持，並在今日發布會中，共同展現與台灣合作夥伴的最新成果。