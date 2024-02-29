〈台幣〉高低震盪1.29角 貶0.7分收31.577元買賣激烈拉鋸
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 16:46
新台幣今 (29) 日震盪劇烈，一度重挫達 1.29 角，低見 31.699 元，但在主要亞幣轉強、以及台股指數盤中持續拉抬的激勵下，終場僅貶值 0.7 分，收在 31.577 元，高低價差 1.22 角，台北外匯經紀公司成交值擴大至 14.76 億美元，顯示拋補來回激烈拉鋸。
新台幣今日以 31.61 元、貶值 4 分開出後，最低貶至 31.699 元，貶值 1.29 角，不過，由於指數開低走高，終場大漲 112 點，多拉多激勵資金回流，終場僅貶值 0.7 分，收在 31.577 元。
觀察主要亞幣盤中也越走越強，日圓強彈達 0.6%，韓元升近 0.4%，泰銖升 0.3%，星元和人民幣升值 0.1% 上下，港幣處平盤附近。
法人指出，聯準會首次降息具體時間仍不確定，留意資金動能和風險偏好，不過，3 月多檔 ETF 上市，助攻台股資金量能。
統一投顧進一步說明，統一台灣高息動能 ETF(00939-TW) 是今年第一檔打頭陣的台股高息 ETF，市場看好有望成為下一檔規模千億級 ETF，而 3 月中還有同為標榜高股息的 00940 將募集，市場分析，若組合月月配的三檔 ETF，00939、00949、再加上規模同樣千億的 00920，三檔可完成周周配息的投資組合，有助吸引大批資金青睞。
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