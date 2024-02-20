上海飛日本機票人民幣0元 航空公司靠什麼賺錢？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-20 15:00

據《第一財經》報導，截圖顯示，是 2 月 25 日上海 - 大阪的單程不含稅票價，由春秋航空 (601021-CN) 執飛，但這條航線的稅費超過 400 元，因此，如果民眾下單的話，需要支付含稅總價 402 元。

值得注意的是，機票截圖來自某訂票平台，如果查看春秋航空官網或 App，並沒有 0 元（不含稅）的票價，最低價是 9 元（不含稅）。

因此，0 元機票並非航空公司釋出，而是相關代理或平台在航空公司 9 元機票的基礎上進行補貼。為了爭搶更多乘客，如今不少代理都會透過自費補貼的方式，再靠保險、租車等附加服務收費賺錢。

春節之後是傳統淡季，航空公司放出低至 9 元的機票，同樣也是為了吸引非剛需出行乘客。

春秋航空 App 顯示，不僅日本，新加坡、南韓濟州島等上海出發航線的不含稅票價，也都是 9 元起。如果是 2 月底去日本，3 月初就回來，往返不含稅票價也只有 18 元。

這樣的票價比疫情前同期確實更便宜，凸顯了疫情後旅客出行「旺季更旺，淡季更淡」的特徵。

這麼便宜的機票，航空公司還能賺到錢嗎？

事實上，在一個航班上，這樣的特價票艙位不會放出太多，屬於「墊倉」作用。類似春秋等低成本航空，會透過特價票提高客座率，反正座位空著也是空著，不如吸引更多非剛需乘客，至少還能收到稅費。

這樣的特價票，往往都有苛刻出行條件要求，比如不能托運行李，不能退改簽，沒有餐食等。

春秋航空也提供更高艙位的機票，可以享受免費的托運行李額，或者更寬敞的座椅空間，退改簽的費用也不一樣。

在春秋航空的飛機上，客艙第一排、第二排座位被改成「商務經濟座」，比普通經濟艙多 20%~40% 腿部空間，購買「商務經濟座」的乘客還可獲得專用值機櫃台、優先登機、免費行李額的優惠，當然機票價格也會更貴些。

近年來，不少全服務航空公司也開始學習低成本航空的模式，將不同服務分拆銷售，以滿足不同需求的乘客。

比如，東航在國際航線上推出「基礎經濟艙」，在原有座椅、餐食、娛樂設施及客艙服務基礎上，有條件地提供更優惠的票價和行李額，但在退改、升艙、選座、值機權益上會有所限制。