搶便宜機票快來！首見0元票價2/19開賣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 17:21

亞洲低成本航空業者 AirAsia 今 (16) 日宣布，2024 來首波機票大促銷將於 2 月 19 日凌晨 0 點開跑，推出史無前例單程未稅 0 元起價格，旅客可藉此購入 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日出發的機票。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，受疫情和國際油價上漲的雙重影響，航空業營運成本顯著上升，疫情後機票價格難恢復到疫前的低水平。

不過，AirAsia 強調，在陸續恢復航班後，此次於 2024 年推出的首波大促銷裡，提供單程未稅 0 元起的超低價格，是疫情前也很難有的超低優惠，希望藉此回饋給台灣的旅客，讓旅客提前計畫 2024 年底至 2025 年的出國行程。

2024 年 AirAsia 首波大促銷推出「台北 - 沙巴」新台幣 0 元起機票，台灣旅客只要付機場稅與手續費等費用，即可前往沙巴享受夕陽海景與海鮮大餐，限時 5 小時特賣，數量有限。

而菲律賓航線「台北 / 高雄馬尼拉」也推出單程未稅 1 披索起的超殺價格。

此外，AirAsia 集團內許多國內熱門航班，如「亞庇 - 山打根」、「吉隆坡 - 新山」、「吉隆坡 - 檳城」、「馬尼拉 - 長灘島」、「馬尼拉 - 達沃」以及東南亞短程國際線「廊曼 - 新加坡」、「廊曼 - 仰光」、「吉隆坡 - 峇里島」等，均有新台幣單程未稅 0 元起機票，旅客可趁機深度旅遊東南亞各地。