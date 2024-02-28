蘋果終止造車計畫 市場並不感到意外

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 21:40

《彭博》周二 (27 日) 引述內部文件報導，蘋果計畫放棄醞釀已久的汽車項目，未來將將更多精力聚焦在生成式人工智慧 (AI)。

過去幾年來，蘋果研發汽車的說法長期占據市場主流。甚至維基百科都有 「蘋果電動車專案」(Apple electric car project) 的專屬頁面，詳列了 2014 年來出現的相關報導和謠言。在此期間，蘋果從未透露太多細節，更不用說在車展上公布原型車。

蘋果汽車最終計劃是推出自駕電動車，以與特斯拉及其他汽車製造商競 爭。依照這個邏輯，蘋果汽車將對已有車商造成威脅。

部分投資人可能對蘋果停止造車感到驚訝，他們認為蘋果是全球最有價值公司之一，每年的自由現金流相當於全球整個汽車產業，進入汽車領域不算是大事。

不過，蘋果汽車或許具有顛覆性，但這始終是個低機率事件。而現在，這種可能性從 10% 降至 0%。更重要的是，即使蘋果汽車能夠問世，最快也要在接近 2030 年才能上路。