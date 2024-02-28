(獨家)車用光學熱 中揚光獲美系車廠新訂單將配合赴泰設組裝廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-28 12:40

在車用及消費電子光學市場需求回溫的同時，包括鏡頭廠、鏡頭模組廠都積極展開市場的布局，中揚光電 (6668-TW) 則估 2024 年營運將由谷底翻揚，同時，在車載應用產品上 ，並獲新增美系客戶訂單，並將配合赴泰國投資設立鏡頭組裝廠。

中揚光電配合新客戶、新訂單，將由持股 68.45% 的子公司紘立光電赴泰國投資 200 萬美元設立車用鏡頭組裝廠，預計在 2024 年下半年投產；這也是中揚光電首度跨出兩岸的海外新投資行動，主要也爲爭取長期、穩定的訂單來源。

中揚光電主管指出，此一投資案主要是因應洽談已長達 1 年的美系車廠供應鏈在泰國的生產計畫，在雙方達協議之後，確立由紘立光電赴泰設立鏡頭組裝廠進行牛短鏈供應，由於紘立光電在鏡頭組裝業務的自動化程度極高，也因此規劃在泰國組裝供應，鏡片及其他組件部分，則由泰國以外地區進口供應。

中揚光電主管指出，赴泰國設立車用鏡頭組裝廠，主要在於新增美系客戶提出高達 5-8 年的需求，同時，泰國也是車用零組件的重要供應地區，也因此決議投資在泰國設鏡頭組裝廠就地供應。

中揚光電目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

統計中揚光 2023 年營收營收 9.45 億元，其中在包括模具、鏡片及鏡頭的車載應用產品上 ，2023 占營收比重 15%，今年將有高達 30-40% 的成長，此一成長幅度也與整體中揚光 2024 年營收成長相符。

中揚光電 2024 年 1 月營收 9090 萬元，月減 21.71%，年增 22.07%，同時，在景氣回暖之下，中揚光在 2024 年首季營運將優於去年同期，由接單的走勢來看，中揚光 2024 年首季的營收也將超越去年第一季 2.32 億元。

中揚光 2023 年積極進行市場籌資，去年底完成發行 8000 張的現增私募股，募集 2.43 億元，同時，私募案的應募人包括了散熱模組雙鴻科技 (3324-TW) 以 1 億元認購私募股 3300 張，顯示雙鴻爲本身轉投資應用光學廠捷西廸與中揚光結盟。