中揚光業績增溫帶動 自結11月單月虧損縮減至700萬元

中揚光電 (6668-TW) 第四季的業績增溫並持續看好明 (2024) 年的營運的成長，今 (13) 日應主管機關要求公布最新獲利成績，11 月單月營收 1.03 億元，約與去年同期相當，但自結 11 月單月稅後虧損 700 萬元，則明顯較去年同月的虧損 2300 萬縮減，單月每股虧損 0.09 元。

法人估計，中揚光 2023 年第四季營運雖難脫離虧損，但在虧損金額將較 2023 年第三季 5617 萬元及去年同期的稅後虧損 1.93 億元明顯縮減。

中揚光公布 2023 年 11 月營收重返 1 億元大關達 1.03 億元，創今年新高、月增 78.36%，年減 0.54%，同時，在有利的模具出貨認列營收及今年以來努力的成本控管，加上新品出貨的效益交互影響之下，單月虧損明顯縮減到 700 萬元。

中揚光 2023 年前三季營收 6.69 億元，稅後虧損 2.14 億元，每股虧損 2.72 元。

中揚光目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

中揚光目前對於光學市場的回升相當看好，中揚光在中國大陸自建的新廠已在 2022 年底封頂，有望在明年年將正式貢獻產能。也因此在今年股東會通過發行 2 萬張的私募股並分次發行，在今年 5 月已發行 5000 張，12 月將再發行 8000 張私募股備妥銀彈搶市。

中揚光近年不斷擴充模造玻璃鏡片，已開發客戶包括家戶智慧門鈴、安防、人臉辨識使用，初估 2023 年的資本支出約 1.4 億元，預估迎接光學元件市場的復甦，2024 年的資本支出將更高於此一數字。