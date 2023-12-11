需求復甦 中揚光11月營收1.03億創今年新高月增78%

中揚光電 (6668-TW) 在第四季的業績增溫並持續看好明 (2024) 年的成長，並且積極進行市場籌資之中，中揚光 (11) 日公布 2023 年 11 月營收重返 1 億元大關達 1.03 億元，創今年新高、月增 78.36%，年減 0.54%，2023 年前 11 月營收 8.29 億元，年減 24.51%。

中揚光 11 月營收的月增幅高達 78.36%，主要在模具、及模仁的營收增加，同時，在鏡頭與鏡片業務區塊也呈現成長，中揚光看好，12 月營收在光學元件廠的開發案趨熱同時，力拚有好的業績表現。

中揚光預計在本月底將再發行 8000 張的現增私募股，募集 2.43 億元，同時，私募案的應募人包括了散熱模組廠雙鴻科技 (3324-TW)，也顯示雙鴻爲本身轉投資應用光學廠捷西廸與中揚光結盟，預估雙鴻將以約 1 億元資金參與中揚光私募現增案，將持有中揚光現增後約 3% 的股權。

而由雙鴻科技持股 44% 的捷西廸公司，主要生產光學監控及汽車應用光學產品，目前也是中揚光的客戶。

中揚光目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

中揚光目前對於光學市場的回升相當看好，中揚光在中國大陸自建的新廠已在 2022 年底封頂，有望在明年年將正式貢獻產能。也因此在今年股東會通過發行 2 萬張的私募股並分次發行，在今年 5 月已發行 5000 張，12 月將再發行 8000 張私募股備妥銀彈搶市。

中揚光近年不斷擴充模造玻璃鏡片，已開發客戶包括家戶智慧車鈴、安防、人臉辨識使用，初估 2023 年的資本支出約 1.4 億元，預估迎接光學元件市場的復甦，2024 年的資本支出將更高於此一數字。