深偽詐欺已騙走8億台幣! KPMG傳授兩大秘器 防止被AI影片耍了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-28 10:12

KPMG 安侯建業分析指出，已有多起犯罪集團利用 AI 人像來欺騙銀行的面部識別系統成功詐貸; 或針對跨國公司進行詐騙，已造成至少 8 億台幣損失，要防止被 Sora 等 Al 影片欺騙 · 必須有「提升 AI 風險素養」及「建構 AI 內容的透明度與可識別度」等兩大防禦策略。

隨著「一句話創造一分鐘 Al 高畫質影片」的 Sora 平台示範影片出爐, 不但影視創作產業受到巨大的震撼, 更有潛在資安風暴正在生成。Sora 橫空出世 · 它根據簡單的提示詞, 所生成的 4K 超高質影片, 真實感已經達到專業人士難以分辨真偽的程度。

KPMG 安侯建業顧問部營運長謝盷澤表示，過去大家都擔心會有超越專家能力的「超級人工智慧 (Super Al)」出現 · 但是現在「超級深偽 (Super Depfake）」 欺詐技術，已隨著網路 AI 影音服務出現 · 才是令人憂心的問題。若沒有適當的風險控制，很可能形成「深偽即服務 (Deepfake as a service) 」的暗黑產業鏈。未來恐被用來製造更真偽難辨的假新聞，對公眾意識形態的選舉、乃至國家安全，都構成前所未有的挑戰, 連目前採用的如遠距身分識別等機制, 都可能被撼動。

KPMG 依據近期資安情資分析，已有多起犯罪集團利用深偽技術生成的 AI 人像來欺騙銀行的面部識別系統進行詐貸; 更有多宗利用深偽技術針對跨國公司進行詐騙的事件，造成至少 8 億台幣的損失 · 顯示以 AI 深偽技術結合傳統詐騙手法的「新智慧詐騙工程」正在蔓延。

謝盷澤強調，要防止被 Sora 等 Al 影片欺騙 · 必須有「提升 AI 風險素養」及「建構 AI 內容透明度與可識別度」等兩大防禦策略。他建議，首先要顛覆過去對網路影音「有片有真相」的認知, 以後要轉變為「保持懷疑 · 確信來源」，才能夠在生成式 Al 普及的網路世界中 · 具備基本的「防深 (偽) 術」。

其次，針對應用生成式 Al 提供服務的業者，未來的資安不只要重視傳統的「機密性」，並要將產出成品提供「透明的告知或識別」，讓使用者可以輕易分辨內容是源自 AI，且要能夠對真實性加強驗證，建構足夠的防偽機制，例如：在原始的影音檔案中添加雜訊或浮水印，來阻擋超級深偽的偽冒或複製。企業在高風險的網路交易中, 建議以零知識證明 (Zero-knowledge proof, ZKP) 不透露使用者 自身資訊等新型密碼學技術來進行身分認證。