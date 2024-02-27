短短一句話就能生成影片，Sora再掀AI熱潮！Sora概念股一文看懂

鉅亨研報 2024-02-27 10:23

上週五輝達（Nvidia）盤中市值一度突破 2 兆美元大關，市值已可排在全球國家 GDP 中的第 12 名，AI 趨勢方興未艾。 近日美國新創公司 OpenAI 公布一款名為 Sora 的影音模型生成式 AI 模型 掀影音變革，資料流量可能將在未來數年內呈現指數型成長，並刺激聯網與高速傳輸的需求成長，目前交換器出貨轉往 400G 或更高規的 800G 走，為光通訊族群的成長性帶來想像空間。由於光通訊想像空間大，操作上應該注意哪些? 本文將從操作面帶大家細看。

一、輝達市值僅低於 11 國，AI 終究王道，AI 次族群輪到光通訊

美國晶片大廠輝達（Nvidia）公布亮麗財報後，市場對輝達的樂觀情緒持續，上週五盤中市值一度突破 2 兆美元大關。目前輝達不僅僅已是全美上市公司市值第三大，根據統計，該公司市值只低於 11 個經濟體的 GDP，也就是說輝達市值可排在全球國家 GDP 中的第 12 名。

二、Sora 掀影音變革，光通訊想像空間大

最近市場重新溫習矽光子、光通訊，短期話題相當熱，最主要的原因便是近日美國新創公司 OpenAI 公布一款名為 Sora 的影音模型生成式 AI 模型。

Sora 號稱能根據使用者輸入的文字或圖片生成高度逼真的影像，而且該項技術可應用在影片編輯、虛擬實境、娛樂等許多領域，讓人們可以享受到更多影片內容。由於 Sora 的精密影像品質驚豔各界，外界普遍預期這將帶來影音創作領域的重要變革，資料流量可能將在未來數年內呈現指數型成長，並刺激聯網與高速傳輸的需求成長，目前交換器出貨轉往 400G 或更高規的 800G 走，為光通訊族群的成長性帶來想像空間。

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