短短一句話就能生成影片，Sora再掀AI熱潮！Sora概念股一文看懂
鉅亨研報 2024-02-27 10:23
上週五輝達（Nvidia）盤中市值一度突破 2 兆美元大關，市值已可排在全球國家 GDP 中的第 12 名，AI 趨勢方興未艾。 近日美國新創公司 OpenAI 公布一款名為 Sora 的影音模型生成式 AI 模型 掀影音變革，資料流量可能將在未來數年內呈現指數型成長，並刺激聯網與高速傳輸的需求成長，目前交換器出貨轉往 400G 或更高規的 800G 走，為光通訊族群的成長性帶來想像空間。由於光通訊想像空間大，操作上應該注意哪些? 本文將從操作面帶大家細看。
一、輝達市值僅低於 11 國，AI 終究王道，AI 次族群輪到光通訊
美國晶片大廠輝達（Nvidia）公布亮麗財報後，市場對輝達的樂觀情緒持續，上週五盤中市值一度突破 2 兆美元大關。目前輝達不僅僅已是全美上市公司市值第三大，根據統計，該公司市值只低於 11 個經濟體的 GDP，也就是說輝達市值可排在全球國家 GDP 中的第 12 名。
股價會說話，輝達股價揭示了 AI 的長期趨勢。由於 AI 帶動科技規格的升級，受惠股遍及眾多產業。最近台股盤面上，資金良性輪動到有題材的產業上，AI 便是其一，高價矽智財漲多後，M31 進入分盤交易，資金便轉進其他 AI 次族群個股，光通訊就是其一，包括華星光 (4979-TW)、上詮(3363-TW)、聯鈞(3450-TW)、聯亞(3081-TW)、波若威(3613-TW)、前鼎(4908-TW) 等週一股價呈現走強。
二、Sora 掀影音變革，光通訊想像空間大
最近市場重新溫習矽光子、光通訊，短期話題相當熱，最主要的原因便是近日美國新創公司 OpenAI 公布一款名為 Sora 的影音模型生成式 AI 模型。
Sora 號稱能根據使用者輸入的文字或圖片生成高度逼真的影像，而且該項技術可應用在影片編輯、虛擬實境、娛樂等許多領域，讓人們可以享受到更多影片內容。由於 Sora 的精密影像品質驚豔各界，外界普遍預期這將帶來影音創作領域的重要變革，資料流量可能將在未來數年內呈現指數型成長，並刺激聯網與高速傳輸的需求成長，目前交換器出貨轉往 400G 或更高規的 800G 走，為光通訊族群的成長性帶來想像空間。
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