〈玉山金〉盈餘配發率有望突破9成 現金股利占比70%上看1元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 16:56

玉山金 (2884-TW) 今 (26) 日召開法說會，外界關注股利政策議題，董事長黃男州表示，今年盈餘配發率有機會突破 9 成的限制，以往配發原則為股票、現金各半，今年度希望現金股利提升到 7 成，至於是否能超過 1 元，黃男州透露「會再努力看看」。

玉山金公布 2023 年營運概況，自結淨收益 666.8 億元，稅後純益達 217.6 億元，創歷年最高紀錄，年增 38.1%，每股稅後純益 (EPS) 1.41 元。玉山銀行去年稅後純益 196 億元，年成長 32.3%，證券純益 12.9 億元、創投純益 12.1 億元，各子公司均獲利能力良好。

玉山金 2024 年 1 月自結純益 28 億元，金控及銀行均創單月獲利最高。

玉山金指出，2023 年淨手續費收入 215.1 億元，創歷年新高，年增 11.6%，第四季單季淨手收 57.6 億元同創單季新高。財富管理全年淨手收 93.1 億元，年成長 17.7%，保險、債券等金融產品分別成長 24.6%、41.1%。

股利政策方面，黃男州指出，玉山金去年上半年已經現金增資 160 億元，全年獲利狀況良好，預估現金股利發放率可到 7 成，股票股利會酌量發放，除非資本有更多需求才會來改變。

盈餘配發率方面，黃男州說明，2023 年的股利發放比較特殊，由於 2022 年受到美國升息相當大的影響，牽扯因素較多，往年配發率維持在 80-85%，法定最高配到 9 成，雖然去年每股只賺 1.41 元，不過，隨著殖利率提升，淨值有減項，扣除分配盈餘後，損失的淨值又回來了。