Sora推出後 Altman共同創立的加密貨幣價格飆升

鉅亨網新聞中心 2024-02-21 14:20

OpenAI 上周公布了最新產品 Sora，可以根據文字提示創建逼真的影片，不只造成業界轟動，也讓執行長 Sam Altman 共同創立的加密貨幣 Worldcoin(WLD) 暴漲。

根據 CoinGecko 數據， Worldcoin 在過去 7 天內上漲了約 140%，至 7.95 美元，這是近 7 個月以來的高點。不過在漲多之後，過去一天 WLD 由高點回調，至下午 13:40 左右，交易價格回落到 6.8 美元左右，較此前高點下跌約 15%。

Worldcoin 去年由 Altman 共同創立的 Tools for Humanity 公司在世界各地推出，這個專案使用名為「球體」的小型設備來掃描人們的眼球，以產生獨特的數位身分。 除了共同創辦人之外，WorldCoin 和 OpenAI 並沒有正式的聯繫。

業內人士也清楚這一輪上漲的炒作動機。 TokenFi 的開發商表示，人工智慧是這個時代最具顛覆性的技術發明，到 2030 年，人工智慧將為全球經濟貢獻高達 15.7 兆美元，這就是市場狂熱的原因。

Worldcoin 目前在全球的推廣，遇到不少隱私麻煩。 肯亞、印度、法國和巴西等國家都對該方式提出了資料隱私的擔憂，並不斷設置監管障礙。