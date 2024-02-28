〈MWC通訊大會〉台廠大展身手搶商機 Future First亮點一次看

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-28 10:02

MWC 2024 世界行動通訊大會本周一 (26 日) 在西班牙巴賽隆納盛大登場，台灣身為 ICT、半導體產業生態系中重要的成員，有超過 50 家台廠參與這場盛事，台廠紛紛大秀肌肉，展示旗下最新產品搶攻商機。

今年 MWC 展會以「Future First」為主題聚焦 6 大領域，包括 5G 與下一代行動通信 (Beyond 5G)、萬物連結 (Connecting Everything)、人性化的 AI(Humanizing AI)、工業 4.0 數位轉型 (Manufacturing DX)、顛覆傳統並繪製未來 (Game Changers)，以及我們的數位基因 (Our Digital DNA)。

仁寶布局 B5G 衛星通訊、攜手聯發科 展出三大亮點解決方案

仁寶 (2324-TW) 表示展出的三大亮點，包括先進的 5G 通訊設備、突破性的衛星物聯網解決方案，以及創新的 ESG 能源管理系統。仁寶進一步指出，攜手聯發科 (2454-TW)、奇邑科技、Skylo 和 Creative5 合作，展出 NTN 衛星物聯網解決方案。

仁寶的衛星物聯網解決方案，搭載聯發科 MT6825 NTN 晶片組，以及奇邑科技的 LoRaWAN 通訊技術，可以結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能，讓衛星物聯網解決方案自動鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。

廣達旗下雲達借助 Intel Xeon 之力 加速 AI 5G 應用

廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技 (QCT) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會。展出的產品包括 5G 與 AI 基礎設施及解決方案，以及 QuantaGrid、QuantaPlex 和 QuantaEdge 系列伺服器。其中搭載 Intel Xeon 可擴充處理器的解決方案，具備高性能、大頻寬記憶體，以及高安全性等特性，可應用在車輛設計與製造的智慧化產線、生成式 AI 圖像生成，以及智慧高球虛擬教練等多種情境。

緯穎展示全新邊緣伺服器 積極搶攻商機

AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，將於展會中展示最完整新一代的邊緣運算解決方案，協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，提高運算效率，同時也展出先進液冷技術。

展出的產品包括 EP100G2、ES100G2 和 ES200G2 等短機身、符合 NEBS 3 級標準的邊緣運算伺服器，且均採用英特爾最新第五代 Xeon 處理器，並獲得 NVQual 認證。緯穎指出，主要目標在於協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，提高運算效率、TCO，進一步釋放網路及邊緣運算的全新商機。

先進液冷技術方面，緯穎則計畫將液冷解決方案從雲端資料中心推廣至邊緣應用。

D-Link 友訊五大解決方案 引領網通浪潮搶商機

D-Link 友訊五大解決方案的展出，強調完整性、可擴展性、易管理性、可靠度及安全性，並可依照不同使用情境、場域規模與用戶需求，建構從核心網路到邊緣網路 (From Core to Edge) 的全方位基礎架構。

啟碁展示三大先進網路通訊技術

網通廠啟碁 (6285-TW) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，展示先進網路通訊技術，涵蓋企業、家用與車用等三大領域，其中 5G 專網解決方案、環保 CPE 解決方案，以及創新軟體開發為啟碁的展出亮點。

啟碁展出的 5G 專網解決方案包括 Open RAN 架構，以及新推出的一體化小型基地台產品。環保 CPE 解決方案方面，啟碁新推出的 5G CPE 支援路由器和網狀網路雙模式。至於創新軟體開發，則提供 AI 加值軟體服務，以及開源軟體整合及加值服務。

明泰大秀 5G 新世代寬頻設備解決方案 已打入多國布建測試

明泰 (3380-TW) 展出的「5G 基站新世代 O-RAN 無線電單元 (O-RU) 產品方案」提供符合 O-RAN 介面標準的 5G 基站的無線電單元 (RU)，讓電信運營商以及系統整合商在不同的場域布建時，可以依照自身需求進行調整。

明泰進一步透露，此項產品方案目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。

中磊展示三大解決方案 提供高附加價值產品搶商機

網通大廠中磊 (5388-TW) 參與 MWC 2024 世界通訊大會，董事長王煒親自領軍，於展會中展示 5G、雲端智能分析平台，以及數位城市服務三大主軸解決方案，提供高附加價值產品與多元應用搶商機。

中磊展出的 5G 解決方案，包括全系列 mmWave 毫米波、Sub-6GHz 小型基地台以及 5G FWA CPE(固定無線接入客戶終端設備)，可優化 5G 訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。

雲端智能分析平台方面，中磊採動態展示，協助營運商即時掌握用戶終端設備的部署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴降低維運成本。至於數位城市部分，中磊則提供整合物聯網和 5G/WiFi 覆蓋的城市級監控服務，可有效提升城市維安與智慧城市的效能。

光寶科首度亮相 5GxAIxESG 創新應用、高效節能式基站

光寶科 (2301-TW) 在 MWC 2024 首度對外展示多項跨國際、跨領域生態系夥伴的合作成果，以及產品技術與應用三大亮點，包含 5G x AI x ESG 創新應用、高效節能基站產品、全系列一體式基站。