〈MWC通訊大會〉台廠大展身手搶商機 Future First亮點一次看
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-28 10:02
MWC 2024 世界行動通訊大會本周一 (26 日) 在西班牙巴賽隆納盛大登場，台灣身為 ICT、半導體產業生態系中重要的成員，有超過 50 家台廠參與這場盛事，台廠紛紛大秀肌肉，展示旗下最新產品搶攻商機。
今年 MWC 展會以「Future First」為主題聚焦 6 大領域，包括 5G 與下一代行動通信 (Beyond 5G)、萬物連結 (Connecting Everything)、人性化的 AI(Humanizing AI)、工業 4.0 數位轉型 (Manufacturing DX)、顛覆傳統並繪製未來 (Game Changers)，以及我們的數位基因 (Our Digital DNA)。
仁寶布局 B5G 衛星通訊、攜手聯發科 展出三大亮點解決方案
仁寶 (2324-TW) 表示展出的三大亮點，包括先進的 5G 通訊設備、突破性的衛星物聯網解決方案，以及創新的 ESG 能源管理系統。仁寶進一步指出，攜手聯發科 (2454-TW)、奇邑科技、Skylo 和 Creative5 合作，展出 NTN 衛星物聯網解決方案。
仁寶的衛星物聯網解決方案，搭載聯發科 MT6825 NTN 晶片組，以及奇邑科技的 LoRaWAN 通訊技術，可以結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能，讓衛星物聯網解決方案自動鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。
廣達旗下雲達借助 Intel Xeon 之力 加速 AI 5G 應用
廣達 (2382-TW) 旗下雲達科技 (QCT) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會。展出的產品包括 5G 與 AI 基礎設施及解決方案，以及 QuantaGrid、QuantaPlex 和 QuantaEdge 系列伺服器。其中搭載 Intel Xeon 可擴充處理器的解決方案，具備高性能、大頻寬記憶體，以及高安全性等特性，可應用在車輛設計與製造的智慧化產線、生成式 AI 圖像生成，以及智慧高球虛擬教練等多種情境。
緯穎展示全新邊緣伺服器 積極搶攻商機
AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，將於展會中展示最完整新一代的邊緣運算解決方案，協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，提高運算效率，同時也展出先進液冷技術。
展出的產品包括 EP100G2、ES100G2 和 ES200G2 等短機身、符合 NEBS 3 級標準的邊緣運算伺服器，且均採用英特爾最新第五代 Xeon 處理器，並獲得 NVQual 認證。緯穎指出，主要目標在於協助電信公司、邊緣服務供應商和 CDN 供應商，提高運算效率、TCO，進一步釋放網路及邊緣運算的全新商機。
先進液冷技術方面，緯穎則計畫將液冷解決方案從雲端資料中心推廣至邊緣應用。
D-Link 友訊五大解決方案 引領網通浪潮搶商機
D-Link 友訊 (2332-TW) 展出的五大解決方案包括由核心到邊緣交換器組成的三層式網路架構，能完整涵蓋應對未來的關鍵網路架構；頭端到用戶端一體搭配的光纖網路解決方案，以優良的連網能力與品質全程續航；高速、高品質的企業存取點，將提供更穩定、高效、安全的無線網通環境；5G 專網一站式垂直整合解決方案，可打造高效通訊新世代；最後，則是憑藉無所不在的終端閘道器，實現萬物連網的理想。
D-Link 友訊五大解決方案的展出，強調完整性、可擴展性、易管理性、可靠度及安全性，並可依照不同使用情境、場域規模與用戶需求，建構從核心網路到邊緣網路 (From Core to Edge) 的全方位基礎架構。
啟碁展示三大先進網路通訊技術
網通廠啟碁 (6285-TW) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，展示先進網路通訊技術，涵蓋企業、家用與車用等三大領域，其中 5G 專網解決方案、環保 CPE 解決方案，以及創新軟體開發為啟碁的展出亮點。
啟碁展出的 5G 專網解決方案包括 Open RAN 架構，以及新推出的一體化小型基地台產品。環保 CPE 解決方案方面，啟碁新推出的 5G CPE 支援路由器和網狀網路雙模式。至於創新軟體開發，則提供 AI 加值軟體服務，以及開源軟體整合及加值服務。
明泰大秀 5G 新世代寬頻設備解決方案 已打入多國布建測試
明泰 (3380-TW) 展出的「5G 基站新世代 O-RAN 無線電單元 (O-RU) 產品方案」提供符合 O-RAN 介面標準的 5G 基站的無線電單元 (RU)，讓電信運營商以及系統整合商在不同的場域布建時，可以依照自身需求進行調整。
明泰進一步透露，此項產品方案目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。
中磊展示三大解決方案 提供高附加價值產品搶商機
網通大廠中磊 (5388-TW) 參與 MWC 2024 世界通訊大會，董事長王煒親自領軍，於展會中展示 5G、雲端智能分析平台，以及數位城市服務三大主軸解決方案，提供高附加價值產品與多元應用搶商機。
中磊展出的 5G 解決方案，包括全系列 mmWave 毫米波、Sub-6GHz 小型基地台以及 5G FWA CPE(固定無線接入客戶終端設備)，可優化 5G 訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。
雲端智能分析平台方面，中磊採動態展示，協助營運商即時掌握用戶終端設備的部署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴降低維運成本。至於數位城市部分，中磊則提供整合物聯網和 5G/WiFi 覆蓋的城市級監控服務，可有效提升城市維安與智慧城市的效能。
光寶科首度亮相 5GxAIxESG 創新應用、高效節能式基站
光寶科 (2301-TW) 在 MWC 2024 首度對外展示多項跨國際、跨領域生態系夥伴的合作成果，以及產品技術與應用三大亮點，包含 5G x AI x ESG 創新應用、高效節能基站產品、全系列一體式基站。
光寶科與遠傳合作，展現 5G x AI x ESG 創新應用的「5G 戶外專網 AI 聲景蒐集應用」。與國際知名設備檢測大廠是德科技 (Keysight Technologies) 合作，現場直接實機檢測光寶小基站的節能成效「O-RU Energy Efficiency testing with E-Plane ETSI Test Suite」。另外也攜手恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) 合作，研發室內、室外以及下一代最新型的小基站。
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