中華電信MWC 2024再傳捷報 榮獲OPENSIGNAL六項冠軍殊榮

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 12:34

中華電信 5G 行動網路再傳捷報！繼西班牙時間 26 日於 MWC 2024 世界行動通訊大會榮獲 SPEEDTEST® 台灣「最佳行動涵蓋、最快 5G 網速、最廣 5G 涵蓋、最優 5G 遊戲體驗」四冠王殊榮後，西班牙時間 27 日代表台灣再獲得國際知名行動網路報告權威 OPENSIGNAL 所頒發 2023 台灣「5G 下載和上傳體驗」冠軍、「5G 遊戲和即時影音體驗」冠軍、「整體涵蓋體驗」冠軍及「5G 涵蓋體驗」等六項冠軍殊榮，是台灣唯一於 MWC 獲得兩國際行動網路報告權威機構頒獎之電信業者，再次印證中華電信的優質的行動網路品質與服務不僅深受消費者信賴，更名揚國際獲高度肯定！

中華電信董事長郭水義表示，中華電信代表台灣在 MWC 2024 世界行動通訊大會上，雙獲國際權威 SPEEDTEST® 與 OPENSIGNAL 多項大獎，不僅是國內唯一兩年蟬連獲得國際行動網路報告權威頒獎的電信業者，同時，將台灣的硬實力推向國際舞台，讓世界看到台灣，為國爭光；中華電信作為台灣電信龍頭及數位生態系統協創者的領導品牌，對於網路及服務品質絕不妥協，屢獲國際大獎更是促使中華電信持續向前的最佳動力！

中華電信總經理林昭陽表示，很榮幸在 2024 MWC 世界行動通訊大會中，代表台灣及中華電信獲頒 OPENSIGNAL 2023 台灣「5G 下載和上傳體驗冠軍」、「5G 遊戲和即時影音體驗冠軍」、「涵蓋體驗冠軍」及「5G 涵蓋體驗冠軍」等六項冠軍，中華電信具備最堅強的網路優勢，同時積極投入研發、導入最新的電信技術，為客戶打造高品質的通訊環境，讓客戶享受最優質有感的行動服務體驗。本次獲獎即充分展現中華電信努力的成果，有目共睹。