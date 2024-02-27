台達旗下碇基推雙面散熱GaN電晶體新品 通過DMTBF測試驗證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-27 17:50

台達電 (2308-TW) 旗下碇基半導體 (Ancora Semiconductor Inc.) 今 (27) 日宣布，最新雙面散熱 GaN 氮化鎵場效應電晶體，獨家通過 DMTBF 測試驗證，系列產品也已應用於台達電和威剛 (3260-TW) 合作開發的鈦金級電源供應器 XPG FUSION 1600W 上。

碇基獨有的雙面散熱元件 FET-E6007PD020 其專利雙面散熱結構能有效地分離電氣和熱，進一步解決高功率產品的熱導問題，在 20 萬小時的長時間運作下，仍能維持優越效能，突顯其產品的高信賴性與可靠度，並通過一系列嚴格的 DMTBF (Demonstrated Mean Time Between Failures) 測試驗證。

碇基總經理邢泰剛表示，寬能隙半導體 GaN 元件的應用為電力電子帶來了革命性的突破。運用 GaN 優異的物理特性，我們能夠實現高效能和小型化。除了此款 650V 雙面散熱的 GaN 元件 FET-E6007PD020，碇基半導體將持續拓展產品線，提供更多樣化的氮化鎵元件，以滿足不同的設計需求。

台達電電源及系統事業群總經理陳盈源指出，DMTBF 測試結果證明了 Ancora 產品的可靠性和穩定性，可實現更高的功率密度和更強大的節能效果。期待 Ancora 推出更多產品，持續加速雙邊在高功率電源供應器的合作，為全球客戶提供更優質的產品和服務。

碇基這款產品易於實現頂部散熱應用，同時具有降低電熱耦合風險、促進散熱效能等特點。此外，特殊的封裝結構可減少寄生電感，提高電源產品的效率，在高效能、高密度、高頻率和溫度控制方面表現更出色。此系列產品各項表現，更能滿足於伺服器、AI 人工智慧、高效能運算、醫療、網通等先進應用。