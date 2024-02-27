今年最飆！！神盾憑藉什麼？要飆到哪？

鉅亨網新聞中心 2024-02-27 20:32

去年到今年產業最大亮點可說都是圍繞在 AI 相關話題，尤其 ChatGPT 橫空出世，「生成式 AI」所帶來的新應用，將顛覆人們生活。根據日本電子情報技術產業協會（JEITA）資料，2023 年全球生成式 AI 市場規模約 106 億美元，未來以每年成長 53.3% 的速度，預計到 2030 年將達 2,110 億美元，約為 2023 年的 20 倍水準。

股市是產業基本面的先行指標，從美股 7 巨頭中 5 巨頭的股價都噴出 (NVDA、MSFT、AMZN、GOOG、META)，還有台灣的護國神山台積電(2330-TW) 也是，股價創下歷史新高，都是受惠於生成式 AI 需求的爆發性成長。

將時間倒回到 2023 年 5 月至 7 月，台股盤面主流是由「AI 三雄」（技嘉、緯創、廣達）擔綱，成為當時全市場最熱門追逐焦點。然而，8 月股價進入大幅震盪，9 月 AI 三雄上演大逃殺… 股價慘跌四成逼近腰斬，嚇壞一堆人，以為 AI 行情結束了，其實並不然。

大華投顧阮蕙慈分析師表示，股市漲跌的背後都有其表層和深層原因，只是一般投資人看到的是表層（營收和股價表現），卻沒有掌握到深層（產業發展的脈絡），也就不易掌握最佳的進出時間，更無法在沙地裡找出珍珠。

AI 股最大差異在於 2023 年是以「雲端 AI」為主，2024 年則是「邊緣 AI」擔綱主流。2023 年初火紅的 Chat GTP 屬於生成式 AI，需要龐大的資料庫來支持快速回應及反覆回饋的需求，因此需要很大量的雲端伺服器，這也是去年五月至七月廣達、技嘉、緯創、緯穎股價飆漲的主因。

阮蕙慈分析師指出，產業族群的本益比與競爭性、進入門檻有估度關聯性。以組裝為主的廠商過度競爭，毛利率向來都不高，即便 AI 伺服器的部分大幅成長，但是對整體公司的毛利率提升也相對有限。對於低毛利公司來說，本益比 20 倍就是市場能接受的上限，當股價漲幅過高、散戶追價而導致籌碼凌亂時，就可能引發股價大幅回檔。例如去年 7 月技嘉股價一度飆漲來到本益比 20 倍，賣壓隨即湧現，8 月到 10 月的大幅下跌其實是可以被預料的。

反觀 IP、IC 設計股，是整體 AI 發展的供應鏈核心關鍵所在，也是高毛利率的產業，其本益比往往可以達到 50 倍以上、甚至更高！

以神盾 (6462-TW) 為例，該公司以指紋辨識 IC 起家，靠指紋辨識營收從 2015 年的 5 億多元，一路成長到 2019 年的 73.5 億元；EPS 則從負 1.44 元，一度高達 12.6 元。後來中國紅色供應鏈崛起，產業過度競爭導致獲利急轉直下，2020 年 EPS 仍有 9.14 元，再來就連虧 3 年了。

然而，轉機在 2021 年開始出現，神盾處分敦泰 (3545-TW) 持股獲利 53.26 億元之後，陸續併購安國、芯鼎、晶相光，旗下 IC 設計公司已達 20 家，並且轉進 AI 晶片、MEMS 微機電系統、光學感測領域，並在今年 1 月 15 日宣布斥資 47 億元取得乾瞻科技 100% 股權，擴大 IP 布局，更加強化了該公司未來成長動能。神盾以今年上半年即將開始出貨給三星獨家訂單，以及集團各子公司獲利貢獻來計算，今年 EPS 有機會挑戰 15 元。

對比股王世芯 (3661-TW) 公司市值近 3,000 億元，神盾市值僅有 200 多億元，仍有很大的成長空間。阮蕙慈分析師表示，要在沙地裡找出珍珠，就要避免只看過去數字，而落入「看著後照鏡開車」的盲點，前瞻產業趨勢脈動，並且深入行業內部發展，才能洞燭先機。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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