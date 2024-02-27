〈MWC通訊大會〉D-Link友訊大秀五大解決方案 引領網通浪潮搶商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-27 11:49

網通廠 D-Link 友訊科技 (2332-TW) 前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，由董事長郭金河親自領軍，以「From Core to Edge: Manageable Wireless Infrastructure」為核心主軸，展示五大網路解決方案，引領網通浪潮搶攻商機。

D-Link 友訊展出的五大解決方案包括由核心到邊緣交換器組成的三層式網路架構，能完整涵蓋應對未來的關鍵網路架構；頭端到用戶端一體搭配的光纖網路解決方案，以優良的連網能力與品質全程續航；高速、高品質的企業存取點，將提供更穩定、高效、安全的無線網通環境；5G 專網一站式垂直整合解決方案，可打造高效通訊新世代；最後，則是憑藉無所不在的終端閘道器，實現萬物連網的理想。

D-Link 友訊五大解決方案的展出，強調完整性、可擴展性、易管理性、可靠度及安全性，並可依照不同使用情境、場域規模與用戶需求，建構從核心網路到邊緣網路 (From Core to Edge) 的全方位基礎架構。

郭金河表示，D-Link 友訊銷售的不僅是網路設備，更透過提供網路架構整體解決方案以及雲端管理服務，做出明確市場區隔，提升品牌價值。此外，藉由台鋼集團旗下關係企業建立的供應鏈體系，完備產品線並管控品質，為市場與消費者打造最佳網通體驗。