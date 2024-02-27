葉倫：全球經濟仍保持韌性 美國經濟是關鍵驅動力

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-27 13:00

20 國集團 (G20) 財政部長周二 (27 日) 聚首巴西聖保羅，美國財長葉倫將在會議前的記者會上表示，強勁的美國經濟是全球經濟成長優於預期的「關鍵驅動力」。

根據葉倫準備在周二發表的演說摘錄，她表示，國際貨幣基金 (IMF) 曾預期 2023 年全球經濟將普遍放緩，但這樣的情況並未發生。

反之，IMF 上月將 2024 年全球經濟成長率預估值上調至 3.1%，比 10 月的預測高出 0.2 個百分點，同時將 2025 年的經濟成長預測維持在 3.2% 不變。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 稱，IMF 最新世界經濟展望報告顯示「軟著陸」即將到來，但整體成長和全球貿易仍低於歷史平均水準。

葉倫坦承，全球前景仍面臨風險，未來將密切關注部分國家的經濟挑戰，但也表示全球經濟依舊保持韌性。

葉倫指出，拜登政府為受疫情重創的企業祭出支持政策，加上對國內製造業、清潔能源和基礎設施的投資，幫助推動美國經濟，進而支撐全球成長。此外，美國通膨已自高峰大幅下滑，勞動力市場強勁，核心勞動人口高於疫情前水平，失業率接近歷史低點。

葉倫也說，雖然部分國家仍有挑戰，包含 G20 輪值主席國巴西在內，許多經濟體也為全球成長做出貢獻。她沒有具體說明哪些國家面臨問題。