NABE經濟學家上調今年美經濟成長率 預估今年成長2.2%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-27 10:35

在高利率環境下，美國經濟原本面臨經濟衰退危機，但事實並非如此。接著經濟學家預測成長將大幅放緩，這種情況也沒有發生。現在根據最新預測，美國經濟將以優於原先預期的力道成長。

全美企業經濟協會 (NABE) 預估，今年美國國內生產毛額 (GDP) 年增率將達 2.2%，高於原先預期的 1.3%。一般認為美國經濟最高可持續成長率約落在 1.8% 左右。

換句話說，這代表美國經濟表現應該會繼續優於預期。隨著新冠肺炎疫情的破壞性影響消退，2023 年美國 GDP 成長率達 2.5%，2022 年為 1.9%。

這樣的情況不在原本預期的情境中，原因在於消費支出應該會受到打壓，因為高利率將導致企業裁員，進而提高失業率。

反之，在穩健就業市場幫助下，美國消費者支出依舊保持強勁，失業率維持在 3.7%，為半世紀以來最低，經濟仍帶動就業機會增加。

若排除疫情後的復甦，2023 年下半年美國經濟實際成長得更快，單季表現更創十年來最強。今年第一季 GDP 成長率也有望逼近 3%。

更令人感到驚訝的是，通膨降溫速度似乎比華爾街或聯準會任何人預測的都還要快。Fed 首選的通膨指標自 40 年高點回落，年增率從 2022 年中期的 7.1%，到了去年底明顯放緩至 2.6%。

經濟穩定成長和通膨放緩的組合，將消費者和企業的樂觀情緒推升至數年高位，包含製造業在內等較為落後的產業，也開始呈現復甦跡象。

經濟學家表示，這種樂觀情緒在強勁的企業獲利和創紀錄的股市漲幅中又特別明顯，並反過來加速經濟成長。目前的經濟軌跡有望使 Fed 從今年稍晚開始降息，進而為股市、企業投資以及經濟成長增添更多動能。