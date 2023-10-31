雷虎SEMA展丟震撼彈 RC10問世將切入軍用無人地面車版圖

國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 於今 (31) 日在拉斯維加斯全球最大改裝車展 (SEMA Show) 中，展出真車尺寸電動全地形越野車，雷虎透露，計劃藉此切入軍用無人地面車輛市場 (UGV)。

雷虎說明，旗下品牌 Team Associated 的 RC10 真車尺寸電動全地形越野車，在此次美國 SEMA Show 上電動全地形越野車車壇中，掀起高度注意和討論，眾多愛車人士加入試乘。

雷虎是全球知名無人載具生產研發公司，近年積極切入軍用市場，對空中和水下無人機均導入新技術，在此次展出真車尺寸電動全地形越野車後，雷虎透露，計劃同步切入軍用無人地面車輛市場 (UGV)，為國防和軍事應用領域提供創新的解決方案。

雷虎看好，無人地面車可滿足各國軍用地面載具需求，未來前景樂觀。

雷虎旗下 Associated Electrics 於 1964 年由一群航太工程師創立，長年致力於汽車改裝和遙控車技術的研發，在 RC10 問世後，未來雷虎計劃與台灣的電動車供應鏈合作，包括馬達和電池、自動化駕駛及充電樁等方向，以擴大其在電動全地形功能越野車 (Electric Off-Road Vehicle) 的美國市場。