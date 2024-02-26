對沖基金在輝達財報發布前全力押注科技股 如今開始獲利了結
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 18:58
在輝達 (NVDA-US) 公布財報前幾周，對沖基金紛紛買進科技股。但現在它們卻以 7 個月來最快的速度獲利了結和出售。
高盛集團大宗經紀部門數據顯示，職業經理人上周連續 4 個交易日拋售部位，包括上周四 (22 日) 輝達公布上季業績後的第二天。銷售強度在過去 5 年百分比中排名第 98。
數據顯示，在連續 6 周買入之後，交易員正將科技股獲利了結，並將多餘的現金投入波動性較小的股票，例如消費性必需品。高盛大宗經紀公司的數據顯示，生產家居產品的公司出現了 10 周來最大的淨買進量。
高盛交易員在報告中也指出，數據強化了市場對科技股的信心。通常被用來衡量投資人恐懼程度的看跌期權偏差已經下降；輝達的零售交易活動本週處於 99.96% 的水平。
但由於情緒如此高漲，擔心是合理的。除了輝達單日飆升之外，那斯達克 100 指數表現不佳，過去 4 個交易日有 3 個交易日下跌。
該行科技、媒體和電信專家卡拉漢 (Peter Callahan) 寫道：「這引發了人們對目前走勢能走多久的擔憂。」並補充說，既然所有大型科技公司都已發布財報，未來幾天的焦點將轉向經濟數據和降息時機。
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