強強聯手！仁寶攜手聯發科推出NTN衛星物聯網解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 16:38

仁寶 (2324-TW) 今 (26) 日宣布，與聯發科 (2454-TW)、奇邑科技、Skylo 和 Creative5 合作，一同展示非地面網路(NTN) 衛星物聯網解決方案，在各種戶外環境提供高效的通訊服務，滿足客戶多樣化的需求。

仁寶表示， NTN 衛星物聯網解決方案應用領域非常廣泛，包括智慧電網、石油和瓦斯、海事通訊、農業監測、資產追蹤、交通管理、零售業等，推動未來 6G 的萬物互聯 (IoE) 世代。

仁寶指出，將攜手聯發科、奇邑科技、Skylo 和 Creative5 合作，在 MWC 2024 世界行動通訊大會展出 NTN 衛星物聯網解決方案。仁寶的衛星物聯網解決方案，搭載聯發科 MT6825 NTN 晶片組，以及奇邑科技的 LoRaWAN 通訊技術，可以結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能，讓衛星物聯網解決方案自動鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。

仁寶進一步說明，企業可以利用衛星通訊技術，實現物聯網裝置間的連線和溝通。同時，再透過與 Creative5 的合作，為企業量身定作的專業電源管理解決方案，企業便能精準調節能源使用。