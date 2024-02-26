維田去年EPS 2.92元 每股擬配息2.6元殖利率近5%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 20:53

工業電腦廠維田 (6570-TW) 今 (26) 日公告去年財報，稅後純益 1.07 億元，年減 37.2%，每股純益 2.92 元；董事會決議，每股擬配息 2.6 元，若以今日收盤價 53 元計算，現金殖利率約 4.9%。

維田指出，去年受到通膨、升息等因素影響，全球景氣趨緩，客戶拉貨動能趨於保守，營收 9.4 億元，年減 17%，毛利率 37.9%，維持以往水準，但因為投入新產品認證產生相關費用，以及增聘研發人才，使整體成本費用增加，影響獲利表現。

展望今年，維田表示，淨零排碳與新能源政策為國際趨勢，傳統車商也加速向新能源車轉型，看好未來智慧交通領域發展，今年將加強發展電動車充電樁、腳踏車租借站、能源資訊監控、加油站等戶外應用高階產品，持續搶攻市場商機。