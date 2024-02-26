維田去年EPS 2.92元 每股擬配息2.6元殖利率近5%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 20:53
工業電腦廠維田 (6570-TW) 今 (26) 日公告去年財報，稅後純益 1.07 億元，年減 37.2%，每股純益 2.92 元；董事會決議，每股擬配息 2.6 元，若以今日收盤價 53 元計算，現金殖利率約 4.9%。
維田指出，去年受到通膨、升息等因素影響，全球景氣趨緩，客戶拉貨動能趨於保守，營收 9.4 億元，年減 17%，毛利率 37.9%，維持以往水準，但因為投入新產品認證產生相關費用，以及增聘研發人才，使整體成本費用增加，影響獲利表現。
展望今年，維田表示，淨零排碳與新能源政策為國際趨勢，傳統車商也加速向新能源車轉型，看好未來智慧交通領域發展，今年將加強發展電動車充電樁、腳踏車租借站、能源資訊監控、加油站等戶外應用高階產品，持續搶攻市場商機。
此外，維田也持續投入公路、軌道 IoT 監控產品與船舶產品開發，以及醫療 AI 應用，將高毛利產品比重將再拉升，進一步優化產品組合，預期今年新產品以及新應用的營收貢獻將可提高，整體展望審慎樂觀。
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