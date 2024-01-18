緯穎2023年三率皆創下新高 雲端產業及AI伺服器後市可期

緯穎 (6669-TW) 今 (18) 日公告 2023 自結財報，去全年營收 2419.01 億元，為歷史次高，毛利率、營益率及稅後淨利率皆寫下新猷。緯穎表示，看好雲端產業以及 AI 伺服器需求成長，將持續擴充產能。

緯穎去年第四季營收 585.5 億元，季增 10.9%，年減 33%，為第四季歷史次高。毛利率 11%，季增 2 個百分點，年增 2.6 個百分點。營益率 7.9%，季增 1.9 個百分點，年增 1.8 個百分點。稅後純益 35.15 億元，季減 8.9%，年減 11%，每股純益 20.10 元。

緯穎去年全年營收 2419.01 億元，年減 17.4%，為歷史次高，毛利率 9.4%，年增 1.2 個百分點，營益率 6.6%，年增 0.5 個百分點，稅後淨利率 5%，年增 0.1 個百分點。稅後純益 120.44 億元，年減 23.7%，每股純益 68.88 元。

緯穎指出，看好雲端產業與 AI 伺服器長期的需求成長，並投資深化資料中心技術與產品發展。展望未來，緯穎表示將持續擴充產能以及營運需求。另外，緯穎董事會也通過對子公司 Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.(簡稱 WYMY) 增資 1 億美元，主要作為廠房建設使用。未來也會持續投資亞太及美洲自有產能，提高供應鏈韌性。

緯穎表示，在 2022 年底台北辦公區全面使用綠電後，2023 年底緯穎台南工廠也正式導入綠電，逐步實現全面使用綠電目標。此外，也在 2023 年底開始導入碳管理平台，並在今年 1 月召開供應商大會，結合供應鏈夥伴進行碳盤查與綠電的導入，實踐淨零碳排。