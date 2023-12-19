遠傳ESG再獲肯定 勇奪《BSI永續韌性ESG實踐獎》

台灣 ESG 永續標竿企業遠傳電信再度贏得肯定，獲頒由 BSI 英國標準協會舉辦的「2023 永續韌性 ESG 實踐獎」。多年來遠傳 (4904-TW) 積極投入氣候變遷及節能減碳議題，透過電信業核心技術推動低碳營運，環境政策與管理系統接軌國際標準，進而發揮企業影響力，實踐企業社會責任。

BSI 英國標準協會是制訂全球性標準（Standards）的領導組織，從 2003 起每年在台召開國際標準管理年會，表揚永續管理傑出的企業組織。遠傳電信在今年加入 RE100，率先通過 SBTi 淨零情境科學減量近期目標，承諾 2048 達成淨零，展現永續環境的企圖心；組織營運陸續取得多項 ISO 國際標準驗證，切合 SDGs 聯合國永續發展目標宗旨，因而獲得今年的永續韌性 ESG 實踐獎，也是本屆唯一獲獎的電信業者。

遠傳電信從 2022 年開始於既有的願景「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富」，再加入「地球更永續」，從自身營運推動各項環境友善活動，建立堅實的環境能源制度。2012 年導入 ISO50001 能源管理系統、2016 年開始 ISO14064-1 溫室氣體盤查作業，2017 年成立公司層級環境能源委員會，導入 ISO14001 環境管理系統，2023 年 8 月更順利導入 ISO46001 水資源管理系統，期盼在遠傳的營運下，每一滴水都能發揮最大的效益。

遠傳投入環境永續，在今年獲得海內外 ESG 評鑑機構的肯定，本月甫以全球電信業最高分入選 DJSI 道瓊永續世界指數，在「環境政策與管理」、「廢棄物管理」、「水資源管理」等評鑑題組獲得滿分，在「氣候策略」、「生物多樣性」兩面向上更是全球電信產業的最高分；遠傳也另外入選台灣 ESG 具公信力的標竿獎項 -- 行政院「國家永續發展獎」及「TCSA 十大永續典範企業獎」，未來將持續善用核心技術推動永續，發揮企業影響力，實踐企業社會責任。