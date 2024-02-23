欣興去年獲利年減近6成 EPS 7.88元 擬配發3元現金股利

欣興 ( 3037-TW ) 今 (23) 日公布 2023 年最新財報，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元，欣興擬配發去年股利每股 3 元現金股利，依今天欣興收盤價 188 元計算，股利現金殖利率爲 1.59%。

欣興將在 26 日召開線上法人說明會，也將將景氣展望提出說明。