欣興去年獲利年減近6成 EPS 7.88元 擬配發3元現金股利
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 20:10
欣興 (3037-TW) 今 (23) 日公布 2023 年最新財報，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元，欣興擬配發去年股利每股 3 元現金股利，依今天欣興收盤價 188 元計算，股利現金殖利率爲 1.59%。
欣興將在 26 日召開線上法人說明會，也將將景氣展望提出說明。
欣興 2023 年第四季營收爲 256.89 億元，毛利率 17.55%，爲全年最低，季減 2.15 個百分點，年減 17.18 個百分點，稅後純益 29.07 億元，季增 12.33%，年減 60.5%，特愛純益爲 1.91 元。
欣興 2023 年全年營收 1040.36 億元，毛利率 19.51%，年減 16.39 個百分點，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元。
欣興認為，今年景氣不如預期理想，主要原因在於客戶庫存調整較預期緩慢，推估 ABF 產品景氣須至 2024 年第二季才會回到正軌，市況也才會較明朗。
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