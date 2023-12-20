力挺半導體設備零組件在地化 彰銀主辦旭東機械15億元聯貸案簽約

為響應政府推動半導體設備零組件製造在地化，彰化銀行 (2801-TW) 統籌主辦旭東機械 (4537-TW) 五年期新台幣 15 億元聯合授信案，今 (20) 日舉行簽約儀式，彰銀表示，此聯貸案不僅順利籌組完成，且超額認購，充分顯示銀行團對旭東機械的營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

彰銀指出，聯貸案由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與旭東機械公司董事長莊添財共同完成簽約，資金用途是償還既有金融機構債務及充實中期營運週轉金，由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，兆豐銀行、第一銀行、台北富邦銀行、台灣銀行及農業金庫等金融機構也踴躍參與。

旭東機械成立於民國 72 年，以自行車設備開發及傳統精密模具起家，攜手國內自行車大廠，共同為台灣打下單車王國美譽，旭東機械發展依循董事長莊添財「擁抱市場」的原則，配合政府推出「兩兆雙星」產業發展計畫及國內半導體產業發展優勢，成立電子事業處投入顯示器設備的研發及製造，並藉由自身光學檢測技術結合精準自動化設計能力，其自動光學檢量測 (AOI) 設備、半導體晶圓級次微米尺寸檢量測設備，已獲得半導體廠採用。

彰銀表示，未來將持續響應國家政策，針對國內具有專業設備製造之中小企業給予協助，共同將產業零組件製造在地化，為國內經濟與建設發展貢獻心力，並同時攜手旭東機械共同推動企業社會責任及落實永續發展，於本聯貸案結合 ESG 連結指標評估條件，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。