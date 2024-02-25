從內部警察變身顧問 資誠協助企業內部稽核加速數位轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-25 11:00

當企業的營運與管理都朝向數位轉型，內部稽核人員應具備數位化查核的能力，從內部警察轉型為內部顧問。資誠聯合會計師事務所於上週舉辦「內部稽核數位化轉型實務應用研討會」，探討如何以風險導向稽核方式作為內部稽核數位化轉型規劃的出發點，協助企業內部稽核加速數位轉型。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，內部稽核數位化不僅關注技術的提升，例如內部稽核作業自動化平台及數位化查核工具的建置；並須檢視原本的內部稽核作業流程，是否有任何該朝向數位化方式的精進之處；同時亦要培養稽核人員的專業及數位化能力的提升，才能夠駕馭數位化轉型的各種工具的運用，以提升查核效益。

周建宏認為，內部稽核數位化轉型，要從人才、流程與技術三大面向思考來推動內部稽核數位化轉型，明確規劃短、中、長期的轉型策略及轉型路徑藍圖。

資誠聯合會計師事務所會計師林維琪表示，稽核的思維已經改變，過去的稽核著重事後偵測錯誤與糾正，屬傳統抓漏式的內部稽核方法；現在的稽核乃轉向風險導向、積極預防性的監理機制。過去可能以稽核的經驗隨機抽取樣本，而未能對高風險項目進行查核，現在則因為數位化工具的導入及應用，可透過對資料完整的分析，協助稽核人員聚焦在高風險項目的查核上。

星展銀行總稽核陳冠宇表示，星展銀行應用敏捷式查核來因應迅速多變的商業環境，企業組織猶如 F1 賽車，車手是第一道防線， 第二道提供即時支援，第三道是後援夥伴。星展銀行強調協作，尤其是三道防線彼此合作，包括情資交流、資料與工具分享，跨越部門藩籬。稽核數位化不單單只是系統及流程上的改變，更是整體企業文化的演進，要能全面性的提升企業內部運用資料分析與人工智慧的能力，才能在風險導向稽核的框架下做到疏而不漏的查核。

過去的稽核總是扮演「內部警察」的角色，重點放在如何在有限的查核期間內，找出最多或最大的作業疏失，並常以缺失的數量以及嚴重程度作為衡量稽核績效的重要依據。然稽核身為公司的第三道防線，應針對稽核缺失進行根因分析後，偕同受查單位制定改善方案，以確保缺失不再發生，才能提升整體公司的內控成效，而稽核除了扮演內部警察的工作外，也慢慢加重「內部顧問」的角色。