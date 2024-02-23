〈焦點股〉台電強韌電網推升GIS需求 中興電漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 10:41

台電強韌計畫推升氣體絕緣 (GIS) 需求，身為主要受惠業者的重電廠中興電 (1513-TW) 今 (23) 日漲勢凌厲，雖開高走低一度翻黑，但盤中急拉，最高漲至 145.5 元，漲幅逾半根停板，股價創半年以來新高。

中興電今天早盤以 135 元開高走低，一度翻黑跌至 131.5 元，但於盤中急拉，最高來到 145.5 元，雖隨後漲幅稍收斂，但仍漲逾半根停板，成交量爆量超過 4.6 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人於周一 (19 日)、周二 (20 日) 分別賣超 5695 張以及 1701 張，周三 (21) 日回補 6957 張，但昨 (22) 日又調節 2570 張。

中興電截至 2023 年在手訂單超過 300 億元，更在今年 1 月又新的成交簽約，目前在手訂單已經突破 400 億元。法人指出，由於台電強韌電網計畫，使得 GIS 需求提升，中興電在 GIS 具有獨占地位，尤其在 345kV GIS 產品有不可取代性，因此成主要受惠業者。

另外，市場預期氫能將在 2026 年爆發，也可望推升中興電整體營運。法人認為，在 2050 淨零排碳政策利多的趨勢之下，看好中興電長期發展。