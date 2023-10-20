大宇資將在3億元額度內 參與合正私募案

CCL 廠合正科技 (5381-TW) 在經營權數度易手後，現由大宇資 (6111-TW) 主導經營，合正在完成購併三江電機之後，積極擴充營運規模，三江電機今年以來陸續拿下台電高達 25.76 億元標案，大宇資今 (20) 日並決議，將在 3 億元額度內，參與合正私募案。

大宇資目前持有合正 43.76% 股權，爲合正最大法人股東。

合正於 2023 年 2 月併購三江電機，全力投入研發及產製輸配電器材，成為合正主要業務，在重型電機設備端擁有台電合格供應商資格，積極加入台電強韌電網計畫，其中「持續強固」訴求，包含追求設備穩定運轉、汰舊換新等項目。

而來自合正方面所生產的「亭置式變壓器」以及「改良套管型桿上變壓器」低耗損高效能的特性，屢獲台電合約，並接獲台電亭置式變壓器訂單，合正將依照台電交貨時程，提供穩定兼備高品質的出貨。

合正在台電公司電網強韌計劃帶動下，陸續順利拿下台電標案，目前三江電機產能全開，預計提升 50% 產能，在擴充營運的考量下，也傳出將辦理籌資案，而大股東大宇資今天則決議在 3 億元的額度之內參與合正的私募案。

合正 2023 年上半年營收 7.23 億元，毛利率 19.26%，稅後純益 2.56 億元，每股純益 0.19 元。前 9 月營收 9.05 億元，年增 2.74 倍。