中興電去年 12 月營收 20.16 億元，月增 10.5%，年增 28.1%，第四季營收 58.47 億元，季增 5.8%。第四季營收雖季增，但略低於財測，法人認為主要受到重電設備營收認列時點影響，但訂單滿載狀況不變。

法人指出，中興電今年第一季在台電強韌電網計畫的挹注之下，截至 2023 年底在手訂單已經突提升至 343 億元，加上嘉義第 9 廠預計第一季也將投產，有望提升 15% 至 20% 的產能。法人預估，第一季營收僅個位數百分季減至持平，淡季不淡。