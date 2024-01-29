台電強韌電網計畫助攻 中興電Q1淡季不淡
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 16:03
重電廠中興電 (1513-TW) 受惠台電強韌電網計畫，在手訂單持續增加，法人預估中興電第一季將淡季不淡，激勵中興電今 (29) 日股價勁揚，站上 5 日線與月線，成交量 6086 張，持續挑戰前高。
中興電去年 12 月營收 20.16 億元，月增 10.5%，年增 28.1%，第四季營收 58.47 億元，季增 5.8%。第四季營收雖季增，但略低於財測，法人認為主要受到重電設備營收認列時點影響，但訂單滿載狀況不變。
法人指出，中興電今年第一季在台電強韌電網計畫的挹注之下，截至 2023 年底在手訂單已經突提升至 343 億元，加上嘉義第 9 廠預計第一季也將投產，有望提升 15% 至 20% 的產能。法人預估，第一季營收僅個位數百分季減至持平，淡季不淡。
展望 2024 年，法人預期，中興電重電事業有望爭取到 300 億的案量；氫能事業方面，華亞園區在第二季量產後，將逐步貢獻營收。法人看好中興電長期成長趨勢，維持正向看法。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇