研調：中系NB品牌更加本土化 台代工廠全球比重陷7成保衛戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 12:02

DIGITIMES 指出，NB 整體需求疲弱，品牌缺乏旺季出貨動能，預期第一季全球 NB 出貨季減 5.4%。主要台灣代工廠第一季整體衰退幅度將大於整體市場，主因為中系品牌對中系代工廠的依賴度持續增加，台廠占全球比重面臨 7 成保衛戰。

根據 DIGITIMES，雖然 NB 庫存去化已進到尾聲，但新處理器平台尚未到位，加上整體需求轉弱，品牌商缺乏旺季出貨動能，除了去年第四季全球 NB 出貨季減 5.8%，預期第一季全球 NB 出貨也將季減 5.4%。不過由於前季基期較低，以及部分品牌開始衝刺消費新品商機，預期淡季表現可優於往年。

分析師蕭聖倫觀察，今年第一季 NB 品牌表現，NB 龍頭聯想集團受惠主力市場中國需求持續回升，可望降低整體淡季效應，並持續拉開與第二名惠普 (HP) 的距離。蕭聖倫指出，惠普去年第四季的旺季表現不如預期，第一季出貨更為保守。第三名的戴爾 (Dell) 則因商務市場出貨支撐，表現亮眼。