日股四大亮點一次滿足！這檔ETF今年以來漲24%

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 09:30

今年以來日股上漲逾 1 成，可謂亞洲最強、更勝美股，也帶動日本 ETF 漲幅，富邦日本正 2(00640L-TW) 是今年 ETF 績效王，漲幅將近 24%，全台首檔日本 ETF—富邦日本 (00645-TW) 也創下上市以來新高。

富邦日本 (00645-TW)ETF 經理人謝恩雅表示，日股延續 2023 年漲勢，是全球股市表現最佳，今年更是相比中國股市欲振乏力，逃離中國的投資者則持續進軍日本，幫助日股走出失落 30 年、升至 34 年來新高，目前兩地市值不斷拉近，日本或有望今年重新奪回全球第二大股市地位，以個別證交所來看，東京證交所已在今年初擠下上海證交所，重回亞洲第一。

究竟日股漲高還能再進場嗎？謝恩雅指出，日股從政策面、經濟面、資金面、評價面等四大面向來看，皆十分有看頭，今日的高點可望成為明日的低點，投資人可著眼長線角度來進場布局。觀察四大面向的亮點，首先，在權衡全球景氣環境及通膨尚未完全維持穩定增溫下，預期日本仍將維持較為寬鬆的貨幣政策；經濟面將受惠於人潮帶來錢潮，自去年日本 4 月取消邊境措施以來，訪日外國遊客數量已迅速恢復，去年 10 月首次超過 2019 年同月的 100%，全年累計達 2019 年的 78.6%。外資 Buy in 也有利日股資金面，主要受公司治理改革和日圓貶值影響，外資資金在 2023 年積極流入日本股市。因日股估值仍遠低於美股，評價面仍有甜頭，隨著今年 FED 將進入降息循環，風險偏好資金有望持續流入企業盈餘業績展望佳的日股。