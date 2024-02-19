【籌碼週報】AI與IP利多不漲，資金輪動怎麼操作？一文掌握上週法人買超6檔個股
鉅亨研報 2024-02-26 11:12
一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.2.19-2.23)
上週投信重點買超合計六檔，全數為電子股。其中具備族群性的為半導體設備與耗材相關的弘塑 (3131-TW) 與家登 (3680-TW)，以及光通訊相關的全新(2455) 與湧德(3689-TW)。
其中家登為連兩週投信主力買超之標的。而全新 (2455-TW)、湧德主要題材同樣為 WIF 7 與光通訊，此部分延續上上週立積之相同題材。
上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，12/2 挑出弘塑，累計價差 26.5%。2/21 選出全新，累計價差 7%。
永豐投顧表示如同上週所提及，指數雖衝破 18600，但拉回仍可逢低承接，果不及然在 NVDA 財報利多下，指數再次攻上 18900 點之上，但須留意一個現象，主流股 AI 與 IP 有利多不漲之現象，目前仍處可接受之輪動狀態，但若持續往下跌，將出現高檔換主流狀況，對於大盤的結構將呈現較差之狀態。
近期法人將目光移往聯發科集團與半導體設備股，永豐投顧認為短線漲多不建議追高，投資人可從法人籌碼中挑選法人偏好且具備族群性之個股，逢低承接，目前仍維持 3~4 月以前偏多看待。
投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。
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