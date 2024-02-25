本週操盤筆記：各國製造業PMI、通膨及經濟表現

鉅亨網新聞中心 2024-02-25 21:50

美股財報季已近尾聲，投資者重新關注關鍵經濟數據。本週較受矚目的，包括了全球製造業的採購經理人指數 (PMI)，美國及歐元區經濟體一系列 GDP 最新數據，以及與通膨相關的經濟數據。

此外，美國聯準會多位官員本週將發表演說，有助進一步釐清當前聯準會決策思路與關切的議題。

本週操盤筆記 (0226-0302)

1. 歐元區經濟表現

多國製造業 PMI 數據將於 3 月 1 日發布，有助深入了解商品生產部門的狀況。 在此之前，2 月的 PMI 初值調查顯示，包括美國、英國的多個經濟體持續成長，而歐元區的衰退則有所緩解。

除了製造業 PMI 發布外，預計歐元區還將發布幾項重要更新，包括歐元區 2 月通膨數據以及法國等地的 GDP 數據。

PMI 物價指數的領先指標特性表明，未來幾個月 CPI 數據可能會產生一些黏性，價格壓力加劇。同時，法國仍是 PMI 數據追蹤的表現最差的經濟體之一，官方數據將受到密切關注。

2. 美國通膨數據

市場普遍預期，在公布高於預期的 CPI 數據後，美國 1 月核心 PCE 數據將會上升，這可能會導致人們將注意力重新轉向頑固通膨的可能性，從而推遲降息。

同時，在近期美國 2 月 PMI 預覽顯示經濟成長強勁的情況下，修正後的第四季 GDP 以及個人收入和支出數據，將有助於指導成長預期。其他值得注意的數據，包括美國新屋銷售、房價、耐久財訂單和批發庫存。

3. 中國及日本的經濟決策

中國和日本的政策制定者正面臨一場艱苦的戰鬥，以改善各自經濟黯淡的成長前景。

日本通膨數據將於週二公布，而對 1 月消費者物價再次降溫的預期，可能會讓日本央行 (BOJ) 在今年退出負利率的理由減少。央行面臨經濟衰退和消費支出低迷的背景，但維持超寬鬆政策將意味著日元承受更多痛苦。