本週操盤筆記：各國製造業PMI、通膨及經濟表現
鉅亨網新聞中心 2024-02-25 21:50
美股財報季已近尾聲，投資者重新關注關鍵經濟數據。本週較受矚目的，包括了全球製造業的採購經理人指數 (PMI)，美國及歐元區經濟體一系列 GDP 最新數據，以及與通膨相關的經濟數據。
此外，美國聯準會多位官員本週將發表演說，有助進一步釐清當前聯準會決策思路與關切的議題。
本週操盤筆記 (0226-0302)
1. 歐元區經濟表現
多國製造業 PMI 數據將於 3 月 1 日發布，有助深入了解商品生產部門的狀況。 在此之前，2 月的 PMI 初值調查顯示，包括美國、英國的多個經濟體持續成長，而歐元區的衰退則有所緩解。
PMI 物價指數的領先指標特性表明，未來幾個月 CPI 數據可能會產生一些黏性，價格壓力加劇。同時，法國仍是 PMI 數據追蹤的表現最差的經濟體之一，官方數據將受到密切關注。
2. 美國通膨數據
市場普遍預期，在公布高於預期的 CPI 數據後，美國 1 月核心 PCE 數據將會上升，這可能會導致人們將注意力重新轉向頑固通膨的可能性，從而推遲降息。
同時，在近期美國 2 月 PMI 預覽顯示經濟成長強勁的情況下，修正後的第四季 GDP 以及個人收入和支出數據，將有助於指導成長預期。其他值得注意的數據，包括美國新屋銷售、房價、耐久財訂單和批發庫存。
3. 中國及日本的經濟決策
中國和日本的政策制定者正面臨一場艱苦的戰鬥，以改善各自經濟黯淡的成長前景。
日本通膨數據將於週二公布，而對 1 月消費者物價再次降溫的預期，可能會讓日本央行 (BOJ) 在今年退出負利率的理由減少。央行面臨經濟衰退和消費支出低迷的背景，但維持超寬鬆政策將意味著日元承受更多痛苦。
在中國，當局對基準抵押貸款利率進行了有史以來最大幅度的下調，並加強了監管壓力以重振陷入困境的股市，因此越來越迫切地想要支撐脆弱的經濟復甦。週五的採購經理人指數數據將更清楚地表明北京的支持措施的有效性。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇